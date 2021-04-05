Новый Renault Duster российской сборки отправился на экспорт

"Renault Россия" начала экспорт Duster нового поколения, выпускаемого на московском заводе компании, в страны СНГ.

Кроссовер отправился в Беларусь, позднее география поставок будет расширена за счёт Казахстана, Азербайджана, Армении и Киргизстана.

За 9 лет компания отправила на экспорт более 32 тысяч автомобилей, и большая часть ездит по дорогам Казахстана и Беларуси. В Renault отметили, что наибольшей популярностью пользуются версии с механической трансмиссией и полным приводом.

Премьера нового Renault Duster состоялась в феврале 2021 года : автомобиль получил глубоко модернизированную платформу, новый кузов, салон, опции и силовые агрегаты.

Продажи кроссовера стартовали 18 февраля. В настоящее время диапазон цен на модель составляет 945 000 - 1 460 000 рублей.