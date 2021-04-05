Пока водитель ходил по магазину, в машине поселилось 15 тысяч пчел

В американском городе Лас-Крусес (штат Нью-Мексико) приключилось необычное происшествие. Один из местных жителей припарковал свой видавший виды Buick на стоянке супермаркета и отправился за продуктами, оставив окна открытыми, чтобы салон проветривался.

Вернувшись с покупками, мужчина загрузил пакеты в багажник, плюхнулся на сиденье и уже тронулся с места, но вдруг понял, что вдруг услышал за спиной странный гул. Оглянувшись, он увидел, что в заднюю часть салона оккупировал пчелиный рой!

Заметив в машине непрошенных гостей, мужчина пулей выскочил наружу и принялся звонить в пожарную часть, взывая о помощи.

К счастью, один из пожарных по имени Джесси Джонсон имел опыт работы с пчелами. Несмотря на выходной, он быстро прибыл на место, прихватив с собой все необходимое: костюм пасечника, улей и масло лемонграсса. Джонсон быстро извлек пчел из машины - как оказалось, их было около 15000 - и увез к себе на приусадебный участок.

Во время операции стоянка супермаркета была оцеплена, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения, но один из мужественных охранников все же был укушен пчелой.