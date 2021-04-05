Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.04.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Пока водитель ходил по магазину, в машине поселилось 15 тысяч пчел

Текст: Григорий Гомельчук

В американском городе Лас-Крусес (штат Нью-Мексико) приключилось необычное происшествие. Один из местных жителей припарковал свой видавший виды Buick на стоянке супермаркета и отправился за продуктами, оставив окна открытыми, чтобы салон проветривался.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Босс Volkswagen взял ответственность за шутку, которая стоила ему репутации

Вернувшись с покупками, мужчина загрузил пакеты в багажник, плюхнулся на сиденье и уже тронулся с места, но вдруг понял, что вдруг услышал за спиной странный гул. Оглянувшись, он увидел, что в заднюю часть салона оккупировал пчелиный рой!

Заметив в машине непрошенных гостей, мужчина пулей выскочил наружу и принялся звонить в пожарную часть, взывая о помощи.

К счастью, один из пожарных по имени Джесси Джонсон имел опыт работы с пчелами. Несмотря на выходной, он быстро прибыл на место, прихватив с собой все необходимое: костюм пасечника, улей и масло лемонграсса. Джонсон быстро извлек пчел из машины - как оказалось, их было около 15000 - и увез к себе на приусадебный участок.

Во время операции стоянка супермаркета была оцеплена, чтобы исключить жертвы среди гражданского населения, но один из мужественных охранников все же был укушен пчелой.