По делу ярославского депутата арестован подмосковный чиновник

Суд в Ярославле отправил под домашний арест первого заместителя главы Богородского городского округа Московской области Эдуарда Гребенщикова.

- Постановлением Кировского районного суда Ярославля удовлетворено ходатайство следователя СУ СК РФ по Ярославской области в отношении Эдуарда Гребенщикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 2 июня 2021 года, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

По информации источника в правоохранительных органах региона, задержание Гребенщикова связано с ранее возбужденным уголовным делом в отношении председателя комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Романа Фомичева.

Фомичев, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), отправлен под домашний арест 3 апреля.

Эдуард Гребенщиков сейчас занимает должность первого заместителя главы администрации Богородского городского округа Московской области. До 2018 года он работал заместителем руководителя аппарата правительства Ярославской области.

По словам Ольги Козловой, под домашним арестом Гребенщиков будет находиться в Ярославле.