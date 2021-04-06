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06.04.2021 21:12
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в убийстве главный нефролог Петербурга ушел со своего поста

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Александр Земченков, который обвиняется в убийстве своей супруги, больше не является главным нефрологом Петербурга, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Уточняется, что Земченков сам написал заявление об освобождении с должности главного внештатного специалиста-нефролога. Ожидается, что в ближайшее время в комздраве появится новый специалист.

Напомним, Александр Земченков, заведующий отделением Мариинской больницы и один из самых известных нефрологов Петербурга, который 11 лет искал свою без вести пропавшую жену и даже выступал на телешоу, признался в убийстве женщины.

По версии СК по Петербургу, в ночь на 23 февраля 2010 супруги поссорились и Земченков убил свою жену неустановленным пока способом. Сейчас врач арестован.

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