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08.04.2021 16:20
Рубрика: Происшествия

"Вору в законе" Кобе Краснодарскому продлили арест на полгода

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд принял решение оставить под стражей кубанского криминального авторитета Кобу Краснодарского. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили в пресс-службе суда, сторона защиты просила изменить ему меру пресечения.

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости
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- Суд, рассмотрев представленные сторонами доводы, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты о замене меры пресечения на домашний арест и оставил подсудимого под стражей, - говорится в сообщении пресс-службы.

48-летний подсудимый может пробыть под арестом еще шесть месяцев - до 29 сентября 2021 года, если приговор не будет вынесен раньше. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю уже собрало доказательства по уголовному делу.

Как сообщалось ранее, Кобу Краснодарского задержали в апреле 2020 года по подозрению в нарушении статьи 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Кроме него в регионе по этой статье будут судить Дато Краснодарского, которого задержали годом ранее.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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