Что пожелал Наташеньке Ерофеевой первый космонавт

"Я сидела на Луне, чистила картошку.

Прилетел Гагарин - заиграл в гармошку.

Барыня ты моя, я люблю Гагарина,

А еще другого - Германа Титова"

У этого бесхитростного детского стишка есть своя история, как и у фотографии с Юрием Гагариным, которую передала в "Российскую газету" преподаватель и переводчик японского языка, историк-востоковед, координатор международного проекта "Путь святителя Николая: от Березы до сакуры" и руководитель российско-японского просветительского центра Наталия Ерофеева. В 1963 году ее отец, Анатолий Феофанович Ерофеев, был сотрудником советского посольства во Франции.

Вот что рассказала "РГ" Наталия Анатольевна:

- Это был первый визит Юрия Алексеевича во Францию. Фотография сделана во дворе советского посольства в Париже. У Гагарина была встреча с послом и сотрудниками советской дипмиссии, а также руководством французской компартии. Как вспоминает мама, встреча затянулась. Во дворе посольства собрались жены сотрудников с детьми, чтобы проводить первого космонавта, но ждать пришлось очень долго.

И в тот момент, когда Гагарин вышел, все от ожидания как-то даже немного оцепенели. А мне было три года, и я была очень шустрым ребенком. Мама говорит: "Я даже не поняла, как ты у меня вырвалась и рванула через двор прямиком к Гагарину".

Папа все снимал на камеру. У нас в семье сохранились кассеты, где все это запечатлено: как я бегу через весь двор, и как Юрий Алексеевич меня берет на руки.

Еще я помню, как Гагарин сидел за низким столиком и раздавал автографы. Папа подошел к нему вместе со мной и говорит: "Юрий Алексеевич, про вас слагают песни, стихи, а вот стих, который знает моя дочь, вам, наверняка, никто не рассказывал".

"Интересно - пускай расскажет", - рассмеялся Гагарин.

И я рассказала тот самый стишок про Луну, картошку и Гагарина. Юрий Алексеевич расхохотался: "Да, такого я не слышал!". Подарил мне значки со своим портретом.

Откуда я запомнила те стихи - даже не знаю.

У этой истории было продолжение. Через два года, в 1965 году, состоялся второй визит Юрия Гагарина во Францию. Тогда проходил очередной салон в Ле Бурже. Приехали все руководители советской авиационной промышленности. И весь второй визит мой папа, научный атташе советского посольства, сопровождал Гагарина. Они подружились.

Меня тогда уже отправили в Москву. Но папа показал Юрию Алексеевичу снимок, сделанный в 1963 году. Гагарин все вспомнил, и даже то, как я бросилась ему навстречу. Юрий Алексеевич заулыбался: "Мне ничего не оставалось, как взять ее на руки". И написал на снимке: "Наташенька, расти быстрей и будь хорошим человеком. Ю.А. Гагарин". А потом папа уже своей рукой подписал вторую дату, чтобы знать, что сам снимок был сделан еще в 1963 году.

Папа тогда спросил Юрия Алексеевич: "А о чем вы говорили с Наташей? Ведь на снимке ясно видно: люди общаются". "Я спросил: "Ты меня не боишься?, - пояснил Гагарин. - Наташа ответила: "Нет". А первый космонавт заметил: "Я тут взял ребенка на руки, а ребенок расплакался".

Воспоминания о той моей далекой встрече с Юрием Алексеевичем самые светлые. Кстати, моей маме Тамаре Владимировне сейчас уже 91 год. Она после Франции работала в Институте медико-биологических проблем, у основоположника космической медицины знаменитого физиолога академика Олега Газенко. Так что День космонавтики это и ее праздник. Мы ее всегда поздравляем.