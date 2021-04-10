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10.04.2021 19:16
Рубрика: Общество

В Магасе в рамках акции "Сад памяти" высадили три тысячи деревьев

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии перед символом народного единства - стометровой башней Согласия в Магасе - высадили почти три тысячи молодых деревьев. Об этом "РГ" рассказали в администрации главы региона.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии

Саженцы высаживали всем миром. В акции приняли участие сотни желающих, в том числе учащиеся школ и других учебных заведений, волонтеры, известные спортсмены, общественники, сотрудники регионального правительства, муниципалитетов, федеральных структур, а также юнармейцы из других регионов страны.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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На площади Алания в столице республики зазеленели молодые клены, липы, каштан, дубы, березы и рябины. Например, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посадил саженец липы в память о земляке Османе Кокорхоеве, погибшем в ноябре 1943 года и обо всех ингушских солдатах, пропавших без вести в годы войны.

На фронтах второй мировой воевало около 21 тысячи ингушей, более четырех тысяч были добровольцами. Погибли свыше трех с половиной тысяч жителей региона, еще пять тысяч пропали без вести.

"Сад памяти", уверены в республике, станет любимым местом отдыха для ее жителей и одной из лучших достопримечательностей региона. Под ландшафтную территорию отведено три гектара земли.

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