В Магасе в рамках акции "Сад памяти" высадили три тысячи деревьев

В Ингушетии перед символом народного единства - стометровой башней Согласия в Магасе - высадили почти три тысячи молодых деревьев. Об этом "РГ" рассказали в администрации главы региона.

Саженцы высаживали всем миром. В акции приняли участие сотни желающих, в том числе учащиеся школ и других учебных заведений, волонтеры, известные спортсмены, общественники, сотрудники регионального правительства, муниципалитетов, федеральных структур, а также юнармейцы из других регионов страны.

На площади Алания в столице республики зазеленели молодые клены, липы, каштан, дубы, березы и рябины. Например, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов посадил саженец липы в память о земляке Османе Кокорхоеве, погибшем в ноябре 1943 года и обо всех ингушских солдатах, пропавших без вести в годы войны.

На фронтах второй мировой воевало около 21 тысячи ингушей, более четырех тысяч были добровольцами. Погибли свыше трех с половиной тысяч жителей региона, еще пять тысяч пропали без вести.

"Сад памяти", уверены в республике, станет любимым местом отдыха для ее жителей и одной из лучших достопримечательностей региона. Под ландшафтную территорию отведено три гектара земли.