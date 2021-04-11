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11.04.2021 20:40
Рубрика: Российский автопром

Lada Xray остался без недорогой комплектации

Текст: Юрий Зубко
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Высокий хэтчбек Lada Xray лишился недорогой комплектации Classic - ее стоимость составляла 717 900 рублей. Вместо нее теперь доступна версия Classic / Air, которая стоит 742 900 рублей, кондиционер установлен по умолчанию (в Classic его не было).

Фото: www.vk.com/orbita_sputnika
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Ранее "РГ" сообщала о том, что Xray окончательно лишился бензинового двигателя объемом 1,8 литра (ВАЗ-21179). Последнее время 122-сильный "атмосферник" стыковался в паре с автоматизированной механической трансмиссией. Такой автомобиль предлагался от 825 900 рублей.

Также в конце марта модель получила новую версию с мотором 1.6 литра и автоматизированной механической трансмиссией. Силовой агрегат доступен для Xray в комплектациях Comfort, #Club и Luxe с пакетом опций Prestige. Цены стартуют от 805 900 рублей.

АвтоВАЗ в марте реализовал на российском рынке 33 779 автомобилей - это на 3% больше, чем годом ранее. В первом месяце весны компании удалось продать 2 130 экземпляров Lada Xray (-11%).

#Lada