Американец путешествовал, глядя на дорогу через "глазок" в разбитом стекле

На одной из магистралей в американском штате Монтана полиция остановила Subaru Outback, лобовое стекло которого было полностью разбито и практически лишало водителя обзора вперед - тот смотрел на дорогу через крошечное отверстие.

Чтобы защитить глаза от ветра и осколков стекла, мужчина воспользовался очками. В ходе беседы выяснилось, что таким образом он проехал через несколько штатов, то есть, не одну сотню километров. Конечно, так делать не стоит: помимо того, что отсутствие обзора грозит аварией, на скорости куски стекла могут оторваться и порезать беспечному ездоку физиономию.

После встречи с полицией дальше машина отправилась на трейлере. На своей страничке в Facebook патрульные прокомментировали произошедшее довольно лаконично: "Боимся показаться банальными, но все же - не будьте как этот парень!"