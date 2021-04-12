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12.04.2021 12:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ взял 300 новых Largus, чтобы поздравить с Днем космонавтики

Текст: Валерий Карташов

Компания АвтоВАЗ решила поздравить россиян с Днём космонавтики и с 60-летием первого полёта человека в космос. На одной из площадок сотрудники предприятия расставили автомобили, сформировав ставшую легендарной фразу Юрия Гагарина - "Поехали!".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Соответствующее видео опубликовал канал на Youtube "На заводе", который посвящён деятельности компании. Известно, что для акции было использовано около 300 белых универсалов Lada Largus Cross.

12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту пилотируемый космический корабль "Восток-1". Последний совершил один виток вокруг Земли. Полёт занял 108 минут. Советский космонавт Юрий Гагарин катапультировался из спускаемого аппарата и совершил приземление на парашюте возле деревни Смеловки Саратовской области.

Напомним, продажи обновлённого семейства Lada Largus стартовали в марте текущего года. Lada Largus Cross предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. "Вседорожный" универсал стоит от 879 900 до 995 900 рублей.

#Lada