Названы дата и место прощания с Эмилем Верником

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником, скончавшимся 10 апреля в Первой градской больнице Москвы от остановки сердца пройдет 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова.

"Прощание с папой состоится во вторник в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", - написал Вадим Верник в своем Instagram, поблагодарив всех, кто выразил соболезнования.

Эмиль Верник родился в 1924 году в Одессе. Работал главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ.

Верник - родоначальник творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телепрограмм, внук Григорий, сын Игоря, - актер.