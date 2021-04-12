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Названы дата и место прощания с Эмилем Верником

Новости
    12.04.2021, 12:09
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником, скончавшимся 10 апреля в Первой градской больнице Москвы от остановки сердца пройдет 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова.

"Прощание с папой состоится во вторник в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", - написал Вадим Верник в своем Instagram, поблагодарив всех, кто выразил соболезнования.

Эмиль Верник родился в 1924 году в Одессе. Работал главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ.

Верник - родоначальник творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телепрограмм, внук Григорий, сын Игоря, - актер.

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