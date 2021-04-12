Рядом с "Невской мануфактурой" загорелось здание хостела

В Петербурге на Октябрьской набережной загорелось здание хостела, оно расположено рядом с горящей уже несколько часов фабрикой "Невская мануфактура".

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Петербургу, огонь с фабрики перекинулся на кровлю хостела. Из помещений гостиницы вывели около 50 человек. Никто из них не пострадал.

Также в социальных сетях активно распространяются слухи об эвакуации жильцов окрестных домов. В городском управлении МЧС "РГ" сообщили, что это не соответствует действительности и необходимости в таких действиях нет.

Напомним, пожар в здании фабрики произошел после полудня. Огонь быстро распространился по зданию. Сейчас площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров, пожар тушат по пятому, самому высокому уровню сложности.

При тушении пожара погиб сотрудники пожарного подразделения, двое его коллег получили травмы.