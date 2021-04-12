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12.04.2021 04:09
Рубрика: Общество

Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Страна не только помнит прошлое, но и нацелена на будущее, отметил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в поздравлении к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос.

Фото: РИА Новости
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"Россию ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований - сначала автоматическими станциями, потом экипажами космонавтов, - цитирует главу госкорпорации ТАСС. - Перед космической отраслью открываются колоссальные возможности для международного сотрудничества".

Рогозин напомнил, что первый полет человека в космос был совершен, несмотря на потерю колоссального количества людей и ресурсов во время Великой Отечественной войны. И это еще одно подтверждение того, что многое зависит от людей, их воли и профессионализма, от их нацеленности на достижение результата, заключил глава "Роскосмоса".

Сегодня, 12 апреля, в мире отмечают День космонавтики. В этом году он юбилейный - ровно 60 лет прошло с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловки Саратовской области.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны рассекретило документы о первых космонавтах СССР. Все материалы уже доступны на сайте ведомства в разделе "Земные орбиты покорителей космоса". В новом разделе представлены фотографии, удостоверения, полетное задание и прочие архивные документы Юрия Гагарина, других членов первого отряда космонавтов - Германа Тимтова и Алексея Леонова, а также людей, связанных с их подготовкой. В частности, на сайте есть копия приказа Министра обороны СССР Маршала Малиновского о внеочередном присвоении Гагарину звания майора.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" 12 апреля - День космонавтики

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