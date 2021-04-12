12 апреля - замечательный праздник: советский человек совершил первый полет в космос. Об этом свидетельствуют официальные хроники на всех языках мира, бесчисленное количество книг, фильмов, телерепортажей, фотографий, статей…

В юбилейный год полета Юрия Алексеевича Гагарина ко мне обратились сотни изданий со всего мира с просьбой рассказать об отце. И мне было очень приятно узнать, что читатели "Российской газеты" решили поделиться со всеми, в том числе и с нашей семьей, своими воспоминаниями и действительно редкими фотографиями.

Елена Гагарина: В этот народный проект "Российской газеты" я добавляю одну из своих любимых фотографий Фото: Сергей Куксин / РГ

Семейные альбомы - вещь бесценная и очень личная. И я искренне благодарна всем, кто хранит фотографии Юрия Алексеевича Гагарина. Хранит память об отце как о реальном человеке.

Гагарин очень много ездил по стране, по миру. Дважды был во Франции на авиашоу в Ле Бурже. Очень любил все, что связано с авиацией, - новые самолеты, технические новинки. Знаю, что отцу очень понравилось в Великобритании. Сколько уже написано, сложено легенд, придумано небылиц о встрече в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II. Ее Величество подарила тогда отцу красивых кукол для меня и моей сестры Галины. А сегодня мы признательны Ее Величеству за теплые слова о первом космонавте, которые она произнесла на встрече с участниками научного форума.

Признаюсь, многие фотографии из коллекции народного проекта "Российской газеты" "Мой Гагарин" я вижу впервые.

1964 год. Ботанический сад в Крыму. Юрий Гагарин со своими дочками Леной и Галей Фото: Из личного архива Елены Гагариной

Каждый снимок - еще один эмоциональный штрих к его портрету. Мне кажется правильным передать их в музей Юрия Гагарина на его родине в Смоленской области. Тем более что музей сейчас будет работать уже вфедеральном статусе - как ФГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина".

И в этот народный проект я добавляю одну из своих любимых фотографий.

Здесь мы с папой и сестрой в Ботаническом саду в Крыму в 1964 году. Он, как всегда, окружен восторженными поклонниками - пионерами, которые, видимо, отдыхали где-то поблизости. В руках у него камера, он обожал все, что связано с фотои видеотехникой, любил снимать, сам проявлял и печатал фотографии. На этом фото мы все очень счастливы.

Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля

Чем стал прорыв в космос для каждого из нас? Народный проект "Российской газеты" "Мой Гагарин" показал: не надо громких слов. Просто загляните в свой семейный альбом. Мы получили отклики из самых разных уголков России и мира. Люди самых разных профессий прислали в редакцию десятки поистине уникальных фотографий. И многие из них стали настоящим открытием. Они никогда и нигде не публиковались. А какие лица!.. Лица космической эпохи.





Мой Гагарин

В юбилейный год полета первого космонавта "Российская газета" обратилась к читателям: "Делаем вместе народный проект "Мой Гагарин" - поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве?".

Отклики оказались удивительными. Так, в уникальной коллекции народного проекта - редчайший снимок из личного архива семьи дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова. Последнего ныне живущего космонавта из первого звездного отряда. А историю этой фотографии нам рассказала его жена Тамара Федоровна.

Из Ростова-на-Дону пришли потрясающие снимки со встречи двух великих - Юрия Гагарина и нобелевского лауреата писателя Михаила Шолохова. Совершенно неизвестную ранее фотографию со следами "временных заломов" мы получили из Оренбурга. Сопка, ватники, треухи. На снимке рядом с первым космонавтом - колхозники, водители, рыбаки, пчеловод, председатель колхоза…

Смотришь и понимаешь, почему люди так бережно, как самый ценный раритет, хранят в своих семейных альбомах фотографии Юрия Гагарина. Он был свой, родной, "нашенский". По-настоящему народный герой с обезоруживающей улыбкой.

Юрий Алексеевич с детьми во дворе советского посольства в Париже и с летчиками-асами в Ле-Бурже, в редакции газеты "Красная звезда", на встрече с избирателями в брянском Новозыбкове и Людиново Калужской области, на подводной лодке С-69 в Балаклаве, с испытателями авиационно-космической техники, с симферопольскими милицейскими, с таможенниками…

А уникальный "боевой листок"? Записка, написанная второпях от руки: "Товарищи! Завтра - боевая работа. Проверьте свою готовность. Помни, что четкой работой каждого матроса, старшины и офицера штурманской боевой части мы обеспечиваем безаварийный запуск в космос первого человека". Ее прислал в народный проект "Мой Гагарин" Анатолий Серков из Ухты.

Каждый снимок - мгновение чьей-то судьбы, которая однажды и навсегда пересеклась с орбитой самого звездного человека на планете. И каждый участник народного проекта "Российской газеты" не только с полным правом, но и гордостью говорит: "Мой Гагарин".

Наталия Ячменникова, координатор народного проекта "Мой Гагарин", редактор отдела науки и образования "РГ"





"НИГДЕ ТАК ОТ ДУШИ НЕ ОТДЫХАЛ, КАК У ВАС ЗДЕСЬ"

Уникальную фотографию из семейного альбома прислала в редакцию доктор филологических наук, профессор Ольга Скибина (Озерова): на снимке - Юрий Гагарин на отдыхе в Оренбурге. Сюда осенью 1962 года Юрий Алексеевич приехал с женой Валей навестить ее родителей.

Фото: Из личного архива семьи Озеровых

- Это 12 сентября 1962 года, - написала нам Ольга Михайловна. - На обороте фотографии пометка, которую перьевой ручкой сделала моя мама. А мой отец Михаил Иванович Озеров (на верхнем снимке : справа второй) тогда был председателем Сакмарского райисполкома Оренбургской области. Его подробный рассказ о том приезде Гагарина был опубликован в газете "Оренбургская неделя" весной 1997 года.

"Гагарин приехал как-то неожиданно. Никто нас не предупреждал, - вспоминал Михаил Озеров в интервью журналистке Татьяне Текутьевой. - Хотя по должности мне бы полагалось знать. Возвращаюсь с сессии, а мне говорят, у нас Гагарин отдыхает. Он приехал с начальником Управления КГБ по Чкаловской (с 1957 года - Оренбургской) области Павлом Ивановичем Заводиным, который у нас в том году был уполномоченным по уборке. Гостиницы тогда не было. И жил Павел Иванович в палатке, в месте, где Салмыш впадает в Сакмару, недалеко от районного центра. Очень красивое место с пчельником и домиком пчеловода. Павлу Ивановичу там понравилось. Видимо, поэтому он и привез сюда Гагарина для отдыха. Приехали, вечером сети поставили, утром рыбу поймали. Гагарин ружьишко взял, куропатку подстрелил…

Знаете, масса людей перебывала там. То одни приедут, то другие… Все узнали как-то. Приезжает, допустим, председатель колхоза: "Мне председатель райисполкома нужен". Гагарин смеется: "Знаем, знаем, давай к нам". А шоферу председательскому тоже охота было на космонавта посмотреть. Он прятался в кустах. Гагарин его увидел: "Ты чего прячешься? Выходи! Давай поздороваемся, ты ж с космонавтом за руку ни разу не здоровался!" И вот сколько людей новых ни появлялось, он всех замечал. Со всеми здоровался.

Такой простоте, какая в нем была, я удивился. Гагарин с удовольствием пел. И голос отличный.

Я, было, попытал его:

- Юрий Алексеевич, сверху-то как, видно все?

Он говорит:

- Что надо, то и видно.

Больше ни в какие подробности не вдавался. Так что мы главным образом про отдых, рыбалку да охоту беседовали.

На прощание Юрий Алексеевич нам сказал: "Знаете, я проехал двадцать восемь стран, но нигде так от души не отдыхал, как у вас здесь". Это дословно".

Спустя некоторое время семья Михаила Ивановича Озерова получила от Гагарина его фотоснимок с автографом.

А вот автора присланного в редакцию фото из личного архива семьи Озеровых, как пишет Ольга Михайловна, пока не удалось установить.





РОВЕСНИЦА ПОЛЕТА

Редкие фотографии передал для народного проекта "Мой Гагарин" наш читатель Борис Рыбко. Вот что он рассказал:

- Мы - дети сотрудников советского посольства во Франции, встречавшие Юрия Алексеевича в период его посещения Парижа осенью 1963 года. Направляю часть фотографий, сделанных моим отцом Рыбко Федором Петровичем, которому руководством было поручено производить фотосъемки. Среди них общая фотография у входа в здание посольства. Рядом с Гагариным - посол Виноградов, Генеральный секретарь компартии Морис Торез и его зам Жак Дюкло. На заднем плане - Николай Каманин.

Была сделана фотография на память - Гагарин с детьми руководства французской компартии. Сейчас им, наверное, больше шестидесяти лет.

Интересный снимок, где Гагарин "проверяет" состояние автопарка посольства. Толпа на улицах Парижа (казалось, что в дни визита Гагарина никто из парижан не работал). А еще фото о встрече первого космонавта в аэропорту Ле Бурже на выходе из здания аэропорта. Здесь и девушки, которым первым удалось пробраться в толпе встречающих и расцеловать советского космонавта.

Юрий Гагарин с дочерью сотрудника посольства СССР во Франции Фото: Федор Рыбко

Юрий Алексеевич поднял на руки дочку нашего сотрудника. Она - ровесница полета Гагарина.





ПОКОЛЕНИЯ ГЕРОЕВ

Не публиковавшуюся ранее фотографию Юрия Гагарина и маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Конева прислала заведующая отделом Мемориального дома-музея И.С. Конева Мария Суетина. "Этот снимок хранится в фондах музея. Вероятно, такой есть и в семье Ивана Степановича Конева", - написала Мария Анфиногеновна.

Действительно, есть. Об истории фото нам рассказала Наталия Ивановна Конева, дочь маршала:

Фото: Предоставлено мемориальным домом-музеем И.С.Конева

- Безусловно, я знаю эту фотографию. Она есть в отцовском архиве. Это фрагмент группового фото, которое было сделано на каком-то торжестве, возможно, праздновании Дня космонавтики. И на нем были изображены не только отец и Юрий Гагарин - уже после полета в космос, когда его все знали, но и, например, один из старейших членов партии, современник Ленина. Об этом мне рассказал отец, показывая снимок.

Я помню, что, когда увидела это фото, мне бросилось в глаза, как смотрят друг на друга два поколения героев. Во взгляде покорителя космоса Гагарина, совершившего подвиг уже после войны, читается искреннее уважение к моему отцу. Тогда же Юрий Алексеевич подписал отцу книгу на память.

Несколько лет назад в Музеях Московского Кремля проводилась выставка орденов "Победа", одним из которых был награжден мой отец. И я вручила генеральному директору Музеев Елене Юрьевне Гагариной копию этого снимка - дочери от дочери.





ВСПОМИНАЯ ГАГАРИНА

Валентина Шолохова: это был самый светлый человек, который нам встретился в жизни

О первом космонавте Юрии Гагарине, его визите в Вешенскую и отдыхе в Артеке вспоминает невестка писателя Михаила Шолохова, заведующая его домом-музеем Валентина Шолохова.

- В доме Михаила Александровича Шолохова вы встречались со многими знаменитостями - Никитой Хрущевым, Чарльзом Сноу, Мартти Ларни, семьей Косыгиных, Сергеем Бондарчуком. Кто из них произвел на вас самое большое впечатление?

Юрий Гагарин оседлал "коня" - "газик" Нобелевского лауреата Фото: Василий Турбин

Валентина Шолохова: Конечно, Юрий Гагарин. Он приезжал в Вешенскую вместе со своим другом, секретарем ЦК комсомола Сергеем Павловым. А с ними еще группа молодых писателей, которые давно рвались к Шолохову: Василий Белов, Лариса Васильева…

В станице сразу же собрался митинг на площади. Потом Шолохов пригласил гостей в дом, и мы их с Марией Петровной ( женой М.А. Шолохова - прим ред.) встречали.

Гагарин был такой неожиданно естественный, непринужденный, открытый. Распахнутая душа. С объятиями, поцелуями. Держался так, как будто он нас 100 лет знает, и мы давным-давно дружны.

Меня это одновременно ошеломило и очаровало. А Мария Петровна после его отъезда сказала мне, что первый раз встречает такого светлого человека. Хотя она повидала много знаменитостей, включая чопорных людей высшего света. Но Гагарин - вот он я, весь ваш - среди них был особенный.

Гости сели за стол. Что подавали за обедом, я уже не помню, могу только сказать, что Михаил Александрович с Марией Петровной были людьми радушными и хлебосольными, а столы у них обильными. Готовила, конечно, Аннушка ( знаменитый повар Шолоховых, девочка из раскулаченной и высланной семьи, которую в 30-х годах жена писателя привела домой и дала ей приют. Спустя годы Шолохов выправил ей все документы, но она не захотела уходить из дома писателя - прим. ред.). Разговоры за столом шли веселые, Михаил Александрович, как всегда, шутил.

После обеда перешли на веранду и продолжили говорить на более серьезные темы. Но мы с Марией Петровной лишь немного посидели, и ушли.

На следующий день Михаил Александрович пригласил гостей поехать на Хопер, любимое место семейного отдыха Шолоховых. Там все было просто замечательно - и рыбалка, и купания, и обед на траве. Аннушка поехала вместе с ними и сварила прекрасную уху. Гагарин, оказавшийся большим любителем рыбалки и всякого веселья вокруг нее, был главным заводилой.

У моего мужа (он единственный из детей Шолохова был тогда в Вешенской) с Гагариным как-то сразу возникла симпатия друг к другу, они сошлись. Мы с семьей вскоре собирались поехать по путевке в Крым, но Гагарин с Павловым отменили наш маршрут и пригласили туда же, но в Дом отдыха ЦК комсомола в Артеке. Он, видимо, был построен для отдыха зарубежных руководителей союзов молодежи. При нас там отдыхали секретарь ЦК комсомола Польши, глава молодежного коммунистического союза Франции. Почти все были с женами и детьми. Гагарин замечательно относился к детям. Очень их любил - и своих, и чужих. Девочки его от него не отходили. Сашка наш (внук писателя, директор музея Шолохова, депутат Госдумы - прим. ред.) к нему невероятно льнул. Однажды Гагарин забегает к нам в номер, запыхавшись, и говорит: "Не волнуйся! Все в порядке!". А вослед Сашка с забинтованной головой. Играл, бегал на пляже, и разбил себе голову о колонну. Гагарин тут же схватил его, в машину и в Гурзуф, в больницу. Рану обработали, зашили. И вот он уже стоит перед ничего не подозревающими родителями.

Мы вместе плавали, гуляли, загорали. Мужчины занимались рыбалкой. Ездили ловить барабульку, потом сами жарили ее. К нам был прикреплен какой-то трофейный немецкий катер, роскошный внутри (говорили, что он принадлежал чуть ли не Геббельсу), весь в мраморе, золоте. Мужчины на нем ездили на морские прогулки, на острова.

Это был самый незабываемый месяц в жизни. И, наверное, самая светлая ее страница. Гагарин - с утра до вечера. И со всеми в этой разношерстной компании - от детей до иностранцев - одинаков. Постоянно улыбался, и говоря современным языком, был страшный хохмач. Ни разу не видела его в плохом настроении.

Они много и хорошо пели. В основном, современные модные песни, те же "Ландыши".

Мы настолько подружились на отдыхе в Артеке, что, расставаясь, решили встречаться. Переписывались, посылали друг другу фотографии, говорили по телефону. Но Сергей Павлов и Юрий Ельченко (первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины, отдыхал в Артеке вместе с Гагариным - прим. ред.) приезжали к нам в гости, а Гагарину не удалось. А следующий год уже был 1968-м.

- Уже давно модно говорить, что Гагарин случайно стал первым космонавтом?

Валентина Шолохова: По его рассказам нам, самыми подготовленными к первому полету у них считались Герман Титов и Алексей Леонов. Гагарин думал, что первым полетит Титов. Но в последний момент Королев назвал его. Почему? Гагарин отвечал: я не знаю.

Гагарин, кстати, страшно любил космонавтов. Хотя, я не думаю, что все они, например, тот же весьма самолюбивый Титов, отвечали ему симметричными чувствами.

- В выборе его сыграло роль все то, что в нем было - от человеческой чистоты и сильной воли до такта и вежливости?

Валентина Шолохова: Да, я думаю, что он не на одних нас производил ошеломляющее впечатление совершенно естественного, и этим необыкновенного человека. Он был насквозь виден. И был насквозь чистый.

Тогда, на отдыхе в Артеке, его полюбили все, и поляк, и француз, и дети. А в Вешенской я сама слышала, как Шолохов ему несколько раз говорил "Сынок". Он обычно это говорил своим детям и редко чужим.

Когда мы вспоминали о нем после его гибели, то говорили, что это человек, у которого не могло быть врагов. Разве только завистники. Или неумные люди.

- Его огромное мировое турне и международная слава наложили на него отпечаток? Верен ли анекдот про вилки у королевы?

Валентина Шолохова: Эти поездки его, конечно, немного замучили. Хотя потом он к ним привык, и, по-моему, воспринимал их без всякого пиетета. И вообще сам себя он не ценил так, как его ценили другие.

Анекдот про вилки в наших разговорах не всплывал, но это было в его характере: спросить, а с какой вилки начать?

- Кого в нем было больше: парня из небольшого городка Гжатска, военного летчика, первого космонавта, мировой звезды, летчика-профессионала?

Валентина Шолохова: Думаю, что летчика-профессионала.

- Как вы восприняли весть о его гибели?

Валентина Шолохова: Мы ничего не могли понять. Я до сих пор прислушиваюсь к рассказам о встречных волнах, якобы помешавших полету. Но пойди разберись…

Я только знаю, что ему не очень разрешали летать. А он очень рвался. Как настоящий летчик, летать он любил невероятно. Это было для него в сто раз важнее, чем зарубежные поездки. Говорят, что он летал украдкой. И в тот раз ему тоже не разрешили лететь. Но они договорились и полетели. Так, по крайней мере, рассказывали нам близкие ему люди.

Мы страшно переживали, когда он погиб. Мы вскоре должны были с ним встретиться в Москве. У них с моим мужем были новые рыбацкие планы.





И СНИЛСЯ ИМ ГРОХОТ КОСМОДРОМА

В семейном альбоме полковника Дмитрия Трошенко из Санкт-Петербурга бережно хранится фотография: Юрий Гагарин с группой делегатов XVIII Московской областной конференции ВЛКСМ.

- Среди них и мой отец - капитан Трошенко, служивший в то время в Коломенском артиллерийском училище, - поделился наш читатель. - Это март 1966 года. Конференция проходила в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Юрий Гагарин на XVIII Московской областной конференции ВЛКСМ Фото: Фото: из архива Дмитрия Трошенко

В перерыве между заседаниями Гагарин с удовольствием согласился сфотографироваться с военными, среди которых были летчики и мотострелки, артиллеристы и танкисты. Правда, во время съемки возникла небольшая заминка: каждый хотел встать поближе к Юрию Алексеевичу. Наконец, было принято мудрое решение: рядом поставить сержанта-срочника - отличника боевой и политической подготовки. Капитан Трошенко - справа от него.

На груди у всех - значок делегата конференции, который в этой семье тоже стал реликвией. Ведь такой же носил и Гагарин! Кстати, в августе того же года у капитана родился сын - как раз автор письма в "РГ". Дмитрий тоже мечтал о космосе, но, к сожалению, в отряд космонавтов не попал. Однако надеется побывать на Байконуре и увидеть площадку № 1 - знаменитый гагаринский старт.