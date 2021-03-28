Как в Крыму Гагарин стал милиционером

Будучи журналистом "Комсомольской правды", я познакомился с Азаматом Лысяковым, первым командиром спецподразделения ГАИ в Крыму, которое осуществляло сопровождение первых лиц во время их отдыха и работы на полуострове. И он рассказал о том, как в 1965 году сопровождал Гагарина из "Артека", где Юрий Алексеевич отдыхал, на встречу с местными жителями. В том числе с коллективом Симферопольского консервного завода.

Узнав о добром, важном деле - народном проекте "Российской газеты" "Мой Гагарин", я разыскал сына ветерана Олега Лысякова и директора бывшего консервного завода Аллу Якубову.

- Я тогда была простой работницей на заводе, - вспоминает Алла Петровна. - Работали в три смены и на встречу в наш Дом культуры собрались два цеха - консервный и томатный. Человек пятьсот. У входа, на улице Воровского, толпились еще сотни симферопольцев. Юрия Алексеевича, по сути, на руках внесли в зал. Он несколько часов отвечал на наши вопросы. Был в добром расположении духа, весел, искренен. Позже в музее мы посвятили этой встрече целый стенд.

А вот что рассказал Олег Лысяков, который любезно предоставил фото из семейного архива:

- Мой отец - Азамат Григорьевич, служил тогда командиром специального батальона ГАИ. В сентябре 1965 года руководство обкома партии решило организовать встречу симферопольцев с первым космонавтом, который тогда отдыхал в Крыму. Гагарин сам ехал за рулем "Волги", отец его сопровождал на служебном авто. По окончании встречи руководство милиции решило "зачислить" первого космонавта в свои ряды. Был подготовлен приказ, а в ателье пошито обмундирование. Приготовили жезл, а свисток мой отец сделал своими руками. Так сказать, индивидуальный, ручной работы. Второй экземпляр, точно такой же хранится у нас дома. Так симферопольцы навечно зачислили Юрия Гагарина в состав крымской милиции.