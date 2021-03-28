Как в Крыму Гагарин стал милиционером
Узнав о добром, важном деле - народном проекте "Российской газеты" "Мой Гагарин", я разыскал сына ветерана Олега Лысякова и директора бывшего консервного завода Аллу Якубову.
- Я тогда была простой работницей на заводе, - вспоминает Алла Петровна. - Работали в три смены и на встречу в наш Дом культуры собрались два цеха - консервный и томатный. Человек пятьсот. У входа, на улице Воровского, толпились еще сотни симферопольцев. Юрия Алексеевича, по сути, на руках внесли в зал. Он несколько часов отвечал на наши вопросы. Был в добром расположении духа, весел, искренен. Позже в музее мы посвятили этой встрече целый стенд.
А вот что рассказал Олег Лысяков, который любезно предоставил фото из семейного архива:
- Мой отец - Азамат Григорьевич, служил тогда командиром специального батальона ГАИ. В сентябре 1965 года руководство обкома партии решило организовать встречу симферопольцев с первым космонавтом, который тогда отдыхал в Крыму. Гагарин сам ехал за рулем "Волги", отец его сопровождал на служебном авто. По окончании встречи руководство милиции решило "зачислить" первого космонавта в свои ряды. Был подготовлен приказ, а в ателье пошито обмундирование. Приготовили жезл, а свисток мой отец сделал своими руками. Так сказать, индивидуальный, ручной работы. Второй экземпляр, точно такой же хранится у нас дома. Так симферопольцы навечно зачислили Юрия Гагарина в состав крымской милиции.