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12.04.2021 23:18
Рубрика: Спорт

"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности "Локомотив" за нарушение регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) начальником "железнодорожников" Станиславом Сухиной. Об этом РИА Новости заявил глава департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Чуть ранее "Спартак" опубликовал видеосюжет с появлением Сухины, который раньше работал арбитром, в судейской перед дерби.

"Спартак" просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "Локомотива" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС", - подчеркнул Фетисов.

Напомним, что после поражения в дерби (0:2) спартаковцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить три момента, в которых, по мнению "красно-белых", рефери матча Кирилл Левников должен был назначать пенальти в ворота "Локомотива".

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