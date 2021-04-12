Новости

Песков: Русскоговорящие жители Донбасса отвергнуты собственным государством 12:32
Песков заявил об отсутствии запросов на разговор Путина с Зеленским 12:25
В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику 12:24
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками 12:21
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было 12:13
В День космонавтики внук Гагарина получил журнал "Родина" 12:11
Названы дата и место прощания с Эмилем Верником 12:09
Прокуратура проверит информацию о дефиците сахара в Красноярском крае 12:06
Воронежец задушил напавшую на него бешеную волчицу 11:54
Рогозин: День космонавтики сопоставим с Днем Победы 11:52
В Барселоне надеются начать принимать российских туристов в августе 11:48
Минобороны РФ впервые показало свои спутники 11:45
В Армении граждан от 18 до 55 лет будут прививать "Спутником V" 11:38
К месту посадки "Союза МС-17" в Казахстане стянули технику и военных 11:34
Спецслужбы Ирана выяснили личность причастного к диверсии в Натанзе 11:23
В Петербурге завели дело на подростка, устроившего стрельбу в школе 11:21
Оперштаб: Еще 1221 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:14
В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали животных 11:09
Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Бостон" 11:06
В России разработан ныряющий патрульный корабль 10:59
В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников 10:53
В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега 10:47
Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США 10:39
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 10:32
Путин поручил разработать стимулы для инвестиций из прибыли 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 11:23
Рубрика: В мире

Спецслужбы Ирана выяснили личность причастного к диверсии в Натанзе

Текст: Станислав Хамдохов

Министерству информации (безопасности) Ирана в результате проведенных следственных действий удалось установить личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщило агентство Nour News со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

Фото: РИА Новости
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе

"Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена", - сказал источник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется работа по задержанию виновника происшествия. Кроме того, специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба на объекте, нанесенного вследствие проведенной диверсии.

Накануне Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на объекте по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. В Тегеране обвинили в произошедшем Израиль и пообещали отомстить за диверсию.

В мире Ближний Восток Иран

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией