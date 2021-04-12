Спецслужбы Ирана выяснили личность причастного к диверсии в Натанзе

Министерству информации (безопасности) Ирана в результате проведенных следственных действий удалось установить личность причастного к диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщило агентство Nour News со ссылкой на источник в иранских спецслужбах.

"Личность человека, нарушившего работу электросети ядерного объекта в Натанзе, что привело к остановке подачи электроэнергии в один из залов комплекса, установлена", - сказал источник агентства.

По его словам, в настоящее время ведется работа по задержанию виновника происшествия. Кроме того, специалисты продолжают оценивать масштабы ущерба на объекте, нанесенного вследствие проведенной диверсии.

Накануне Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на объекте по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. В Тегеране обвинили в произошедшем Израиль и пообещали отомстить за диверсию.