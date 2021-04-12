Судно с тысячами Hyundai и Kia продолжает уничтожать экологию пролива

Сухогруз Golden Ray, до перегруза набитый автомобилями Hyundai, Kia и других марок, перевернулся, едва успев выйти из порта Брансуик, в сентябре 2019 года. Спасательные работы ведутся, но всё это не проходит бесследно для экологии пролива Сент-Саймонс.

В сюжете News4Jax видно, как огромные части корабля, а также автомобили, находящиеся на борту Golden Ray, падают в воду из "чрева" Golden Ray после отпила очередной секции.

"Мы ожидаем, что большая часть автомобилей и затонувших отходов будет удалена после того, как все части Golden Ray будут вывезены из пролива: тогда у наших людей появится возможность безопасно работать", - заявил Майкл Хаймс, пресс-секретарь береговой охраны США.

Также Хаймс отметил, что вокруг места крушения создан защитный барьер, который не позволяет обломкам распространяться по проливу. Тем не менее, запчасти и технические жидкости всё же просачиваются сквозь ограждения и наносят вред окружающей среде. На видео показан момент, как на волю выпускают чайку, застрявшую в устройстве спасателей для сбора масла и прошедшую курс реабилитации.

Работы планируют завершить к июню.