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13.04.2021 11:31
Рубрика: В мире

Эксперт рассказал о компенсациях туристам за аннулированные туры в Турцию

Текст: Евгений Гайва
Выплаты компенсаций за аннулированные туры в Турцию будут проходить за вычетом фактически понесенных туроператорами расходов, рассказал "Российской газете" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. При этом туррынок ждет решений органов исполнительной власти.

Накануне оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение с Турцией и приостановил авиасообщение с Танзанией с 15 апреля до 1 июня.

Фото: iStock
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Туристам было бы лучше всего перенести туры в соответствии с рекомендациями Ростуризма, заметил Осауленко. Это касается как туров с вылетами после 1 июня 2021 года, так и с вылетами в период с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

"Надеемся, что в первую очередь туристы прислушаются к рекомендациям Ростуризма и перенесут туры. Потому что любой возврат тура несет определенные потери", - сказал он.

Любой зарубежный тур предполагает, что деньги, заплаченные туристом, перед началом поездки переводятся обслуживающей компании. "Как показывает опыт, возврата этих денег мы не дождемся", - пояснил эксперт.

Определять порядок переноса туров или их аннулирования будет договор, который турист подписал с туроператором. При этом, оперативный штаб поручил Ростуризму и Росавиации дать свои предложения по использованию механизмов, которые помогли бы решить вопрос с компенсациями или переносами туров. "Пока мы этих предложений не видим и ждем, какие это будут предложения", - сказал Осауленко.

Однако уже существует механизм, отработанный в 2020 году, который позволяет туроператору переносить туры и до конца 2021 года не делать прямых возвратов средств, за исключением некоторых социальных категорий граждан. Было бы логично, если бы такие же механизмы распространялись и на данную ситуацию. Иначе могут произойти банкротства туроператоров в результате массовых требований о возврате денег, и тогда турист не получит ни отдыха, ни денег, заметил Осауленко.

Те туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться запланированными рейсами, так как требований об эвакуации нет. Для тех туристов, кто решит вернуться раньше, вопрос о выплате компенсаций за неиспользованную часть тура будет решаться на основе договора с туроператором. Кроме того, нужно будет смотреть те документы, которые должны быть приняты, заметил Осауленко. "Органы исполнительной власти должны документально отреагировать на решение оперативного штаба", - сказал он.

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