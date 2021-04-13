Эксперт рассказал о компенсациях туристам за аннулированные туры в Турцию

Накануне оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение с Турцией и приостановил авиасообщение с Танзанией с 15 апреля до 1 июня.

Туристам было бы лучше всего перенести туры в соответствии с рекомендациями Ростуризма, заметил Осауленко. Это касается как туров с вылетами после 1 июня 2021 года, так и с вылетами в период с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

"Надеемся, что в первую очередь туристы прислушаются к рекомендациям Ростуризма и перенесут туры. Потому что любой возврат тура несет определенные потери", - сказал он.

Любой зарубежный тур предполагает, что деньги, заплаченные туристом, перед началом поездки переводятся обслуживающей компании. "Как показывает опыт, возврата этих денег мы не дождемся", - пояснил эксперт.

Определять порядок переноса туров или их аннулирования будет договор, который турист подписал с туроператором. При этом, оперативный штаб поручил Ростуризму и Росавиации дать свои предложения по использованию механизмов, которые помогли бы решить вопрос с компенсациями или переносами туров. "Пока мы этих предложений не видим и ждем, какие это будут предложения", - сказал Осауленко.

Однако уже существует механизм, отработанный в 2020 году, который позволяет туроператору переносить туры и до конца 2021 года не делать прямых возвратов средств, за исключением некоторых социальных категорий граждан. Было бы логично, если бы такие же механизмы распространялись и на данную ситуацию. Иначе могут произойти банкротства туроператоров в результате массовых требований о возврате денег, и тогда турист не получит ни отдыха, ни денег, заметил Осауленко.

Те туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться запланированными рейсами, так как требований об эвакуации нет. Для тех туристов, кто решит вернуться раньше, вопрос о выплате компенсаций за неиспользованную часть тура будет решаться на основе договора с туроператором. Кроме того, нужно будет смотреть те документы, которые должны быть приняты, заметил Осауленко. "Органы исполнительной власти должны документально отреагировать на решение оперативного штаба", - сказал он.