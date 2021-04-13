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13.04.2021 08:29
Рубрика: Экономика

В Ростуризме разъяснили порядок возврата денег за туры в Турцию

Текст: Евгений Гайва
Туристам вернут деньги за аннулированные туры в Турцию с вылетом после 1 июня 2021 года с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров, сообщили в Ростуризме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Накануне, 12 апреля, оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции и авиасообщения с Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Турции или Танзании в период после 1 июня 2021 года, в связи с существенным изменением обстоятельств, отметили в Ростуризме.

"При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором", - сообщили в ведомстве.

Если турист не согласится с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в суде. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора, добавили в Ростуризме. Туры в Турцию или Танзанию с вылетами с 15 апреля до 1 июня в Ростуризме рекомендовали заменить на другие направления в эти же даты либо перенести. Допускаются и иные решения.

"Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора", - указали в Ростуризме. В ведомстве также пояснили, что турист вправе обращаться по месту приобретения туристских услуг для возврата денег в соответствии с законодательством.

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