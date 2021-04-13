Почему Менделеев не стал академиком и не получил Нобелевку

В редакционной почте появилась статья доктора исторических наук Юлии Викторовны Кудриной, посвя­щенная Дмитрию Ивановичу Менделееву. Мы с сожалением вздохнули: а где информационный повод для публикации -150-летний юбилей со дня создания знаменитым русским ученым периодической таблицы элементов уже прошел… Почему он так и не был избран академиком, знают все умники и умницы: даже в приемной президента РАН висит портрет Менделеева кисти Репина как вечное покаяние… Но ведь Менделеев был не просто химиком - ученым-энциклопедистом, нефтяником и воздухоплавателем, а, что немаловажно, социологом и философом, мыслителем, для которого его время - всегда акту­ально. Менделеев жил в эпоху, когда в России шла ожесточенная полемика между сторонниками различных путей развития России: западниками и славянофилами, монархистами и социалистами, патриотами и космополитами. Вот почему мы решились предложить читателям "РГ" этот труд: подумать вместе.

Ядвига Юферова

Когда в 1880 г. произошел инцидент с неизбранием Д.И. Менделеева в академики, С.Ю. Витте писал президенту академии К.К. Романову о Менделееве как о человеке, представляющем тип удивительного русского ученого: "Будь он француз, немец, англичанин - он уже давно был бы членом высшего ученого национального учреждения. Его имя известно всему миру…Но я знаю, что всегда наступит момент, когда высшие чувства, высшие промыслы отодвигают низкие и воздается дань справедливости каждому по его заслугам. Но наступит ли уже этот момент для старика Дмитрия Ивановича Менделеева?"

Из дневника К.К. Романова: "В заседании физико-математического отделения академик Овсянников прочел Записку об ученых трудах профессора Александра Онуфриевича Ковалевского (А.О. Ковалевский - известный русский ученый, основатель эволюционной палеонтологии. - Ю.К.), удалось-таки провести Ковалевского, это победа. Одним русским будет больше, а там при счастии проведу и Менделеева".

Прогрессивные взгляды Менделеева, его ярко выраженный патриотизм, широта его интересов - все это повлияло на результаты выборов.

Инцидент, связанный с неизбранием Менделеева в академики, всколыхнул весь научный мир. Император Александр III всегда интересовался делами академии, и в частности составом избираемых в Академию ученых. Он недвусмысленно давал понять своему брату, президенту академии великому князю К.К. Романову, что необходимо как можно скорее покончить с засильем иностранцев.

В 1893 г. Витте назначил Менделеева управляющим Главной палаты мер и весов Министерства финансов, учрежденной по инициативе ученого. Но все старания президента Академии наук ни к чему не привели. Великий ученый так и скончался в 1907 г. в звании члена-корреспондента. Д.И. Менделеев трижды выдвигался и на соискание Нобелевской премии, однако русофобские круги на Западе всячески культивировали в научных кругах Европы неприязненное отношение к великому русскому ученому-патриоту.

Кандидатура Менделеева трижды была отклонена. Не последнюю роль в этом деле сыграл и сам Нобель, для которого позиция Менделеева в отношении бакинской нефти, в прибылях от эксплуатации которой он был прямо заинтересован, была для него неприемлема.

Менделеев жил в эпоху, когда в России шла ожесточенная полемика между сторонниками различных путей развития России: западниками и славянофилами, монархистами и социалистами, патриотами и космополитами. Тема патриотизма стала одной из центральных, ключевых тем философских обобщений ученого. Понятие патриотизма и понятие национализма ученый рассматривал как тождественные. Он писал: "Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационализмом его из меня не вытравить".

Отвечая сторонникам либерального направления, приверженцам антипатриотических настроений, Менделеев заявлял: "Любовь к Отечеству, или патриотизм, как вероятно, небезызвестно читателям, некоторые из современных учений крайних индивидуалистов уже стараются представить в худом виде, говоря, что ее пора заменить совокупностью общей любви ко всему человечеству с участием в делах узкого кружка лиц, образующих общину (коммуну), город или вообще физически обособленную группу. Такое, очевидно, недомысленное учение приписывает патриотизму многие худые явления общественности и похваляются тем, что к этому клонится уже всеобщее сознание, а в будущем перейдет будто бы все человечество.

Лживость такого учения становится, на мой взгляд, ясною не столько со стороны одних важных исторических услуг скопления народов в крупные государственные единицы, вызывающие само происхождение патриотизма, сколько со стороны того, что ни в каком будущем нельзя представить слияние материков и стран, уничтожение различий по расам, языку, верованиям, правлениям и убеждениям, а различия всякого рода составляют главнейшую причину соревнования и прогресса, не упоминая уже о том, что внутреннее чувство ясно говорит, что любовь к отечеству составляет одно из возвышеннейших отличий общежитного состояния людей от их первоначального дикого или полуживотного состояния".

Будучи истинным христианином, Д.И. Менделеев понимал непосредственную связь религии с патриотизмом: "Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, - писал по этому поводу русский философ И.А. Ильин, - для которой есть на земле нечто священное, которая живым опытом испытала объективность и безусловное достоинство этого священного - узнаю его в святынях своего народа".

Все мнящие о себе как о спасителях нашей Родины, желающие перекроить ее на западный лад, очень ошибаются, насильно надевая на нашего мужика западный кафтан... он на него не лезет...

Д.И. Менделеев считал русский народ государствообразующим, называя его "реальным народом". Он придавал громадное значение его сбережению и умножению его численности. Он писал: "Наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представлениями. Это проявляется в отношениях нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетания понятий азиатских с европейскими". ... "Русский человек, заняв холодные, однообразные лесные и степные равнины, поневоле должен быть прежде всего реалистом, - ведь иначе не проживешь в этих палестинах".

Дмитрий Иванович писал о русском народе как о народе мирном: "… русский народ, взятый в целом, принадлежит к числу мирнейших… Вся наша история это показывает; три четверти наших войн были защитными от половцев, татар, от тевтонских рыцарей, поляков и шведов да турок, от набегов черкесских, киргизских и хивинских да от посягательств западных европейцев, и если мы после этих войн часто расширялись, то лишь для того, чтобы сберегать себя от дальнейших покушений на наши земли… Лишь маленькая часть русских войн, вроде Суворовской в Италии и венгерской, приходится на долю преследования целей внешней политики, а затем остальная часть русских войн велась за освобождение славянских наших братьев".

Историческая ломка, начавшаяся в 60-х гг. XIX в. с отменой крепостного права, сопровождалась надвигавшимися невиданными по размеру социальными, техническими, идейными и нравственными переворотами. Это хорошо понимали современники. Будучи реалистом, Д.И. Менделеев указывал на то, что антиконституционные беспорядки в России могут возникнуть "под влиянием деструктивных сил из-за границы, где много организованных сил,стремящихся, во-первых, приостановить явный прогресс, начавшийся в нашей стране, и, во-вторых, желающих сосредоточить все внимание России на внутренних беспорядках, чтобы отвлечь ее этим путем от вмешательства во внешние европейские события".

Опираясь на огромные, собранные самим ученым статистические материалы, Менделеев произвел глубокий анализ социально-экономического развития России в пореформенный период. В царствовании Александра III Менделеев видел прежде всего традиционный русский путь развития страны. Ученый был сторонником сохранения исторического пути развития.

По мнению Д.И. Менделеева, "…все виды и формы прогресса как государственных улучшений (равно как и ухудшений) не только мыслимы, но и осуществлялись как при монархических, так и при республиканских складах". "Выбор между ними определяется всей народной историей не по случайным ее обстоятельствам и по всей совокупности условий народа и страны… Единение и объективный характер не зависит от форм общественного устройства"… "Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены совершаются только постепенно, путем эволюционным".

Национальную идею Менделеев не сводил к какому-то одному знанию, одной цели, а говорил о целом комплексе экономических, демографических, социальных, духовно-патриотических, оборонных, образовательных, культурных задач, которые необходимо было решать в интересах русского народа и других народов России. Критикуя космополитов, Менделеев писал: "Все мнящие о себе как о спасителях нашей Родины, желающие перекроить ее на западный лад, очень ошибаются, насильно надевая на нашего мужика западный кафтан, наши политические и экономические верхогляды не могут никак понять, что он на него не лезет или что наш мужик в нем беспомощно болтается". Ученый неоднократно подчеркивал, что "подражательство" и "идолопоклонство занятым идеям" обуславливают "отсутствие способности уловить действительные и простые нужды страны и народа и действовать в их интересах".

Ожесточенная борьба с либералами-западниками, выступавшими за внедрение иностранного капитала и политического влияния в важные сферы жизни пореформенной России, могущие привести к экономической зависимости России от западных стран, коснулась и промышленной сферы. Менделеев указывал на необходимость хозяйственной самостоятельности России, строительства железных дорог, улучшения речного судоходства и освоения Северного Морского пути, обосновывая невыгодность экспорта сырья, необходимость развития перерабатывающей промышленности. Экономическая и финансовая политика Александра III опиралась, в частности, и на расчеты и рекомендации Д.И. Менделеева, который выступал за строгое ограничение иностранного капитала. Он считал, что иностранному капиталу нельзя было давать какие-либо права, кроме процентов.

Покровительственный характер политики Александра III наиболее ярко проявился весной 1887 г. в запрещении строительства экспортного нефтепровода Баку - Батуми, проект которого был выдвинут иностранными концессионерами и поддерживавшийся некоторыми высшими сановниками России. В результате этого бакинская нефть пошла не за границу, а по Каспию и Волге в центрально-промышленные районы России. По мере капиталистического развития страны нарастало непосредственное государственное вмешательство в экономическую жизнь,сторонником которого был император Александр III. Развитие промышленности, по словам Менделеева, должно было создавать условие "развития общественности, числа жителей, наук и потребностей".

В конце XIX века длина железнодорожной сети составляла уже 53,2 тысячи километров. Из общего протяжения вновь выстроенных железнодорожных линий в 25 060 верст за счет казны было выстроено 10 910 верст, а за счет частного капитала - 14 510. За счет казенных вливаний строились железные дороги - Великий Сибирский путь и линии стратегического направления.

Развитие промышленности, освоение Сибири, строительство Великой Сибирской магистрали дали возможность приступить к осуществлению важнейшей исторической задачи - освоению Сибири и поставить в практическую плоскость вопрос о переселении на сибирские просторы русского населения. За 1885-1904 гг. общее число переселенцев в Сибирь из европейской части России в период царствования императора Александра III и его сына императора Николая II составляло около 2 миллионов человек. Одним из важных факторов оценки итогов царствования императора Александра III Менделеев считал рост в годы его царствования народонаселения России. По мнению ученого, рост народонаселения был детерминирующим фактором, определяющим историческое развитие страны. По данным переписи 1897 г., прирост населения России в 1897 г. составлял 15 человек в год в расчете на 1000 жителей. Менделеев досконально, глубоко изучал динамику и структуру народонаселения, статистику доходов и расходов городского и сельского населения России и других стран.

Будь он француз, немец, англичанин — он уже давно был бы членом высшего ученого национального учреждения. Его имя известно всему миру…

Капитализм, особенно американского типа, Менделеев считал далеко не лучшим. В своих работах Д.И. Менделеев давал рекомендации потомкам и делал прогнозы на будущее. Будучи оптимистом, он рисовал картины прекрасного будущего, которое, по его мнению, ожидало Россию. Важнейшим условием процветания России Менделеев считал рост промышленности, рациональное использование природных ресурсов. Вместе с тем он неоднократно подчеркивал необходимость развития творческих сил народа, распространение просвещения и науки, доступность образования для всех сословий и ориентацию его на практическую деятельность.

"Движение прогресса, - писал Д.И. Менделеев, - требует, по моему крайнему разумению, прежде всего признания принципиального равенства народов, без которого немыслимо приближение к индивидуальному состоянию личных "свободы, равенства и братства".

Многие из заветов Менделеева остаются чрезвычайно актуальными для нашей современной жизни.

А что об этом думают наши академики?

Алексей Хохлов, вице-президент РАН

Алексей Ремович, ситуация с Дмитрием Ивановичем - неприятная страница в истории Российской академии наук. Хотя и сейчас после каждых выборов в академию звучат голоса, что не тех выбрали. Называют имена якобы более достойных. А может, чтобы подобные ситуации не повторялись, во время очередных выборов выносить в зал голосования написанный Репиным портрет Менделеева, который находится в приемной президента РАН. Чтобы напоминал об этой давней истории. Может, академики задумаются и отдадут свой голос за самого достойного? Проголосуют, что называется, по гамбургскому счету?

Алексей Хохлов: Вопрос слишком серьезный, я не стал бы пользоваться такими экстравагантными приемами. Понимаете, тайное голосование на выборах в академию - это важнейшая демократическая процедура, которая во все времена была одним из правил жизни науки. Бывают ошибки? Несомненно. Каждый голосует в соответствии со своим представлением, что является оптимальным для академии. Случается, что играют роль и какие-то сугубо личностные моменты. Скажем, у кандидата такой тяжелый характер, что волей-волей многие голосуют против. То есть это просто способ выразить свое к нему отношение. Словом, это голосование со всеми его плюсами и минусами.

Таблице химических элементов — 152 года. Фото: Александр Корольков

Конечно, наверняка многие могут вспомнить имена тех, кого, по их мнению, незаслуженно обошли. Я, например, могу назвать физика В.С. Летохова или одного из выдающихся математиков XX века И.М. Гельфанда, которого выбрали, когда уже было совсем неприлично не выбирать. Что касается конкретной ситуации с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, то все же ее надо оценивать не из XXI, а из XIX века. Прежде всего нельзя отождествлять нынешнюю РАН и Императорскую академию, которая находилась в Санкт-Петербурге. Это был, по сути, научный институт, он котировался тогда так же, как ведущие университеты. Позиция профессора университета была столь же престижной, как позиция руководителя научной лаборатории Императорской академии наук. То есть академика. Кстати, Менделеев был профессором Санкт-Петербургского университета. Кроме того, наряду с академией в России были очень сильные научные школы в Московском университете, Харьковском университете, Казанском университете, Нижегородском университете. И тогда не было единой научной организации, куда выбирали ученых из разных городов. Членами Императорской академии могли стать только те ученые, которые работали в Санкт-Петербурге.

К сожалению, Дмитрий Иванович не был удостоен Нобелевской премии. Но и здесь надо учесть специфику того времени. По завещанию Нобеля премию, которую в первый раз вручали в 1901 году, присуждали за исследования последнего времени, а работы Менделеева относятся к концу 60-х годов XIX века. Потом это требование стало менее жестким. Имя нашего ученого вновь было в списке кандидатов, и он считался одним из наиболее вероятных лауреатов, но судьба распорядилась иначе. В январе 1907 года Дмитрий Иванович простудился и внезапно ушел из жизни.

Время расставило все по своим местам, имя Дмитрия Ивановича навсегда вписано в мировую науку. По инициативе РАН в 2019 году весь мир отмечал 150-летие Периодической таблицы химических элементов. Признано, что это открытие нашего соотечественника является одним из выдающихся достижений человеческого разума, что называется, на все времена. Учреждена Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.

Юрий Медведев