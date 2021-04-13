"Спартак" условно наказан игрой без зрителей за оскорбления Гилерме

Московский "Спартак" наказан условно на один матч без болельщиков за оскорбления фанатами "красно-белых" голкипера "Локомотива" Гилерме во время дерби, сообщает "Спорт-Экспресс".

О дисциплинарных мерах в отношении "Спартака" рассказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В общей сложности "красно-белые" за различные нарушения оштрафованы на 830 тысяч рублей, "железнодорожники" - на 200 тысяч

Напомним, что наказание понес также Гилерме: за провокационные жесты в адрес спартаковских поклонников он дисквалифицирован на два поединка (против "Ростова" и "Тамбова"), а также оштрафован на 50 тысяч рублей.