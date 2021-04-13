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Рубрика: Происшествия

Реставрация горевшего кардиоцентра в Благовещенске начнется в 2022 году

Текст: Дина Непомнящая

В клинике кардиохирургии Амурской медицинской академии приступили к разбору кровли. Она была почти полностью уничтожена во время пожара. Поле этого в здании будет установлена временная кровля, чтобы законсервировать его на время разработки проекта реставрации. Начать ремонт планируют в 2022 году.

Фото: МЧС России
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"Полностью в эксплуатацию здание будет введено не ранее конца 2022 года", - рассказал начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

"Стоимость первоочередных работ по консервации специалисты оценивают около пяти миллионов рублей. Точная сумма станет известна после изготовления проекта временной кровли. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы восстановить объект культурного наследия. Управлению МЧС дано поручение проверить все аналогичные объекты здравоохранения, взять на контроль состояние проводки", - заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Во время пожара были также повреждены системы вентиляции и кондиционирования. Внутренние помещения пострадали не так сильно. Они частично залиты водой с сажей, но благодаря хорошему чердачному перекрытию и грамотным действиям пожарных огонь не проник внутрь здания. Оценка ущерба окончательно не завершена.

Напомним, пожар в клинике кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии произошел 2 апреля. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В это время в медучреждении проводили сложную операцию на сердце. Хирурги не прерывали ее пока пожарные боролись с огнем. Медицинское вмешательство прошло успешно. Врачи и спасатели были награждены за проявленный героизм.

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