Погибшего в "Невской мануфактуре" пожарного могут наградить посмертно

Власти Петербурга и руководство городского управления МЧС будут ходатайствовать о посмертном награждении Ильи Белецкого, командира пожарно-спасательной части №64 правительственной наградой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, Илья Белецкий погиб накануне при тушении пожара пятого, максимального, уровня сложности в здании фабрики "Невская мануфактура".

В городском управлении МЧС отзываются об Илье Белецком самыми добрыми словами. Он работал в пожарно-спасательной части с 2010 года, неоднократно участвовал в тушении самых сложных пожаров. Ему был всего 31 год.

Власти Петербурга обещали оказать помощь семье погибшего огнеборца.

Помощь от города получат и трое коллег Ильи Белецкого, которые госпитализированы с ожогами. Смольный и городское управление МЧС будут ходатайствовать и об их награждении.

Сейчас причины пожара выясняет Следственный комитет. Генеральный директор "Невской мануфактуры" и его заместитель задержаны.