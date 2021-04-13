Поджог назвали возможной причиной пожара в "Невской мануфактуре"

Крупный пожар в здании петербургской фабрики "Невская мануфактура" мог произойти из-за поджога, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, огонь начал распространяться с небольшого производственного цеха, где делали резиновые лодки. Также рассматривается версия о коротком замыкании в электрощитовой.

Как сообщили "РГ" в городском управлении МЧС, сейчас в здании фабрики начали работу дознователи. Их обследование причин пожара займет до десяти дней. Опрошенные "РГ" представители следственных и правоохранительных органов не готовы пока озвучивать даже предварительные версии о причинах возгорания.

Напомним, корпус завода "Невская мануфактура" сгорел накануне. Пожар не могут потушить до сих пор, отдельные конструкции еще тлеют. Поэтому следователи пока не могут начать работу в здании.

При пожаре погиб один человек, командир пожарной части. Трое его коллег получили ожоги.