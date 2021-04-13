Северный флот усилят под водой и подкрепят береговой инфраструктурой

Для новых кораблей и подводных лодок, поступающих в боевой состав ВМФ России, надо заблаговременно готовить и вводить в строй не только причалы, а всю современную береговую структуру. Включая, разумеется, жилье, социальные и прочие объекты для семей военных моряков в местах постоянного базирования.

Об этом в очередной раз напомнил министр обороны Сергей Шойгу, когда оказался в городе и гарнизоне Гаджиево - главной базе подводных сил Северного флота. Тут дислоцированы, как минимум, два наиболее боеспособных соединения российского подплава. Это, прежде всего, 31-я дивизия атомных подводных лодок проекта 667БДРМ (третье поколение) с ракетным комплексом "Синева" и проекта 955 "Борей" (четвертое поколение) с твердотопливными МБР "Булава". И там же, в губе Ягельная, "квартирует" 24-я дивизия многоцелевых подводных лодок проекта 971 "Щука-Б" (третье поколение) и единственный пока представитель четвертого поколения - АПЛ "Северодвинск" (головной корабль проекта 885 "Ясень").

Минувшим летом, после длительного цикла заводских и государственных испытаний, сюда пришел "Князь Владимир" - головной ракетоносец, построенный по модернизированному проекту 955А "Борей-А". А до него в 31-ю дивизию был зачислен самый первый "Борей" - подводный крейсер "Юрий Долгорукий". Как тогда же сообщали, новый корабль встал к обустроенному причалу, а семьи подводников обеспечены жильем, местами в детских садах и школах Гаджиева.

Экипажи головных кораблей четвертого поколения - "Юрий Долгорукий", "Северодвинск", "Князь Владимир" - весь прошлый год и начало нынешнего отрабатывали учебные и тактические задачи, не по одному разу выходили в море, проводили стрельбы. "Северодвинск", как уже объявлено, должен в этом году провести первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. А тем временем на берегу активно готовились и продолжают подготовку к приему новых кораблей и экипажей.

Главе военного ведомства сегодня доложили, сообщает "Интерфакс", что в сентябре 2021 года планируется завершить строительство и реконструкцию 49 объектов береговой инфраструктуры, в том числе трех причалов для базирования ракетоносцев проекта "Борей-А". По данным из того же источника, "завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли всеми энергосредами, связью, водой, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты". А уже к этому дню проведена модернизация всей системы электроснабжения объектов Минобороны России на территории гарнизона Гаджиево.

Отметим, что подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением АПЛ в составе ВМФ России. А сам Северный флот с 1 января 2021 года получил статус военного округа. Это межвидовое стратегическое объединение Вооружённых сил призвано защищать национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Совсем недавно свои умения и возможности североморцы показали на межвидовых учениях в приполярных широтах и в районе Северного полюса - в них были задействованы авиация, флот, ракетно-артиллерийские и десантные части. А три атомные подводные лодки всплыли практически одновременно из-под сплошного льда у Земли Франца-Иосифа и продемонстрировали возможность выполнить боевую задачу даже в таких условиях и с такой позиции.

Как сегодня уже открыто сообщили, в этой подледной операции участвовал и хорошо себя проявил экипаж ракетоносца "Князь Владимир". Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил министру обороны Сергею Шойгу, что "Князь Владимир" как боевая единица "полностью оправдывает свое предназначение, при всплытии никаких повреждений не было".

По итогам инспекционной поездки, уже в штабе Северного флота в Североморске, Сергей Шойгу провел совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления Министерства обороны России, Минпромторга и ВПК.

Судя по опубликованным сегодня фотографиям из Гаджиева, вторым участником показательной подледной операции у Земли Франца-Иосифа была атомная подводная лодка К-84 "Екатеринбург" проекта 667БДРМ, уже хорошо известная читателям "Российской газеты" по прежним публикациям, видео- и фоторепортажам.