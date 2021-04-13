В хостеле рядом с "Невской мануфактурой" потушили пожар

В Петербурге потушили пожар в хостеле на улице Тельмана, рядом со сгоревшей фабрикой "Невская мануфактура", сообщили "РГ" в городском управлении МЧС.

В здании горела кровля. При пожаре никто не пострадал - всех постояльцев и сотрудников оперативно вывели из хостела. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Работы на самой "Невской мануфактуре" еще не завершены, проводится проливка конструкций, спасатели приступили к разбору завалов.

Напомним, пожар на фабрике, которая сейчас фактически является бизнес-центром, тушили по пятому, самому высокому уровню сложности. При тушении погиб пожарный, еще трое его коллег пострадали.

Сейчас по факту пожара в "Невской мануфактуре" возбуждены два уголовных дела. Расследование ведет СК России. Генеральный директор компании и его заместитель задержаны.