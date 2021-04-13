Туроператоры предложили туристам альтернативы отдыха в Турции

Туроператоры начали предлагать туристам заменить туры в Турцию альтернативными вариантами по России, рассказали "РГ" участники рынка. При этом представители турбизнеса ждут открытия чартерных рейсов на Кипр, в Египет, Тунис и Грецию.

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 12 апреля ограничил авиасообщение с Турцией и приостановил авиасообщение с Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Ростуризм рекомендовал туристам и туроператорам перенести туры в Турцию с вылетами с 15 апреля по 1 июня на другие даты или заменить направление.

"Туристы, чьи поездки в Турцию должны были состояться в указанный срок, смогут перенести сроки поездки, или выбрать альтернативное направление из ассортимента туроператора", - заверил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Необходимо в кратчайшие сроки предложить туристам в качестве альтернативы доступный по цене и качественный внутрироссийский турпродукт, заметил он. Сейчас прорабатывается нормативно правовая база для субсидирования чартеров по России на Сахалин, Камчатку, Алтай, Карелию, Байкал, Кавказ, Калининградскую область и другие регионы, отметил он. Но процесс согласования документа нужно максимально ускорить, сказал Демура.

Номерного фонда на российских курортах будет недостаточно, чтобы принять всех желающих, считает представитель турбизнеса. "Поэтому мы также рассчитываем, что государство со своей стороны проработает возможность постановки чартеров на курорты стран, где эпидемиологическая ситуация стабильна и действуют эффективные меры безопасности. Такими курортами могли бы стать - Кипр, Египет, Тунис, Греция", - сказал он.

Туристы, которые выбирали Турцию в 99% рассчитывают, прежде всего, на пляжный отдых, так что прямой альтернативой могут стать российские черноморские курорты, а также отдых в Абхазии, заметил генеральный директор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. Пока еще можно найти места на первые майские праздники на российском черноморском побережье, считает он. "С 5 мая загрузка объектов размещения и ценовая политика позволит туристам разместиться на самых популярных курортах", - сказал Уманский. Кроме того, речь может идти о принципиально других направлениях и не морском отдыхе. Например, туристы могут отправиться в речные круизы, добавил он.

Туристы, желающих отдохнуть в Турции, смогут перенести туры с сохранением стоимости и параметров отдыха на осенние даты, рассказал заместитель генерального директора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер.

"Тем, кто готов поменять направление, туроператор рассматривает возможность предложить перебронирование туров на Грецию с заездом в любые даты и проживанием в отелях, участвующих в акции компании", - сказал он.

Однако сейчас Турция является единственным массовым чартерным направлением, которое доступно большинству россиян, заметили в компании. Туроператор сохраняет надежду на возобновление авиасообщения с турецкими курортами с 1 июня и успешный рестарт летнего сезона на этом направлении, заметили в компании. Кроме того, туроператор рассчитывает, что летом станут доступны туры и по другим популярным направлениям с массовой чартерной перевозкой.