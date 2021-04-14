Подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего признал вину

Подозреваемый в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова, известного также Альберт Рыжий, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло в понедельник в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Мужчина подошел к Гейдарову сзади, когда тот занимался на тренажере, и выстрелил несколько раз, после чего скрылся с места преступления. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

В ночь на среду подозреваемый был задержан. Им оказался Матлаб Султанов 1987 года рождения. В ходе допроса в СК он признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По словам Султанова, причиной убийства стал личный конфликт.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "убийство" и "незаконный оборот оружия". Ведется расследование.