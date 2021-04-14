Пострадавший в аварии на тамбовской ТЭЦ находится в реанимации

Один из сотрудников тамбовской ТЭЦ, получивших травмы в результате обрушения диспетчерской, находится в реанимации.

- Мужчине 50 лет оказана вся необходимая помощь. Проведены обследования, включая компьютерную томографию, диагноз сформирован. Сейчас ведется динамическое наблюдение за больным и необходимая терапия, - цитирует ТАСС заведующую отделением анестизиологии-реанимации городской клинической больницы имени архиепископа Луки Наталью Грачеву.

Состояние второго пострадавшего намного легче, 35-летний пациент находится в отделении травматологии.

Напомним, в 4.40 обрушились кровля и третий этаж административного корпуса ТЭЦ, где находилась диспетчерская и щит управления предприятием. Под завалами оказались двое сотрудников дежурной смены. Для их извлечения несущие металлические балки подняли и удерживали краном.

Из-за аварии прекращена подача горячей воды и теплоносителя в большую часть Тамбова. Восстановить подачу горячей воды планируется до конца дня. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о халатности.