В Сбере спрогнозировали, как отмена льготной ипотеки повлияет на цены

Цены на жилье в случае отмены программы льготной ипотеки гипотетически могут снизиться, но это не самый лучший вариант для рынка жилья, считает вице-президент-директор дивизиона "ДомКлик" Сбера Николай Васев.

Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии "Льготная ипотека: как и где ее продлить" в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ). Соорганизатором дискуссии стала "Российская газета".

Рост цен является стимулом для застройщиков, сказал он. Это дает им возможность строить больше и лучше, большее количество компаний готовы заходить на рынок. После запуска программы в 2020 году количество сделок по ипотеке, проводимых банком ежедневно, увеличилось в 2-2,5 раза, отметил эксперт. Так же оперативно реагировать увеличением предложения на рост спроса отрасль не может.

Программа ипотеки с господдержкой дала хороший эффект, считает Васев, и ее нужно продолжать в том или ином виде, чтобы показать строительному рынку перспективы на несколько лет. Может быть, программу можно трансформировать, обращая внимание на регионы, где строительная отрасль не так развита, говорит эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге строительство идет активно, но в других регионах это не так заметно.

"Дальневосточная ипотека дала очень большой эффект. Инструмент показывает свою эффективность", - отметил представитель Сбера.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что сейчас - лучшее время для покупки жилья на первичном рынке. По его словам, на стадии строительства находится около 92 млн кв.м жилья, на эти дома есть проектные декларации и на них распространяются льготные ипотечные программы. При этом разрешения на строительство получены на 140 млн кв.м жилых домов. Но собственно к строительству девелоперы пока не приступили.

"Это ровно тот задел, который позволяет нам спокойно говорить, что дефицит предложения в будущем при продлении на тех или иных условиях льготных программ по ипотеке не приведет к удорожанию стоимости квадратного метра", - отметил замминистра.

По словам чиновника, Минстрой поддерживает идею продления программы льготной ипотеки. При этом одна из основных задач включить в нее строительство индивидуального жилья.

"Программа (ипотеки с господдержкой. - прим.ред) сегодня с учетом ситуации с ключевой ставкой логична. Посмотреть, как ее поднастроить, дифференцировать и включить в нее возможности ИЖС - вот задача, над которой внутри правительства мы трудимся с финансовым блоком и со всей командой Центрального банка", - сказал Стасишин.

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертами. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией КЭФ проходит в гибридном - онлайн и офлайн - формате.

Льготная ипотека в России

Программа льготной ипотеки с господдержкой была введена в апреле 2020 года для поддержки как строительной отрасли, так и покупателей жилья в период пандемии. По данным Центробанка, в июле-декабре 2020 года ежемесячно выдавалось в среднем более 180 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 470 млрд руб. В те же месяцы 2019 года количество кредитов было около 115 тысяч на 265 млрд руб.

По программе льготной ипотеки можно получить кредит на жилье в новостройке по ставке не выше 6,5%. При этом к 9 апреля средневзвешенная ставка по этой программе составляла 5,99%. Максимальный размер кредита - 6 млн рублей, а для столичных регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%.

Льготная ипотека первоначально действовала до ноября 2020 года, затем программа была продлена до июля 2021 года. Сейчас идут дискуссии об условиях дальнейшего продления программы.