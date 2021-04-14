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14.04.2021 13:02
Рубрика: Видео

Видео: водитель Tesla выжил, врезавшись в дом на скорости 160 км/ч

Текст: Майя Бирюкова

Несколько припаркованных автомобилей и дом оказались серьезно повреждены после того, как автомобиль Tesla врезался в них на скорости свыше 160 км/ч. Виновник аварии чудом выжил после столкновения.

Фото: скриншот с www.twitter.com
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Инцидент произошел в городе Мирамар американского штата Флорида около 4 часов утра 10 апреля. Как сообщает портал local10, в Tesla находился лишь водитель: после страшной аварии он потерял сознание и был доставлен в районную больницу.

Столкновение было настолько сильным, что припаркованный рядом с домом пикап оказался приподнят над землей, а стоявшая Mazda - разбита. Жильцам пострадавшего дома не разрешили зайти внутрь, постройку хотят сперва обследовать на предмет повреждений конструкции.

Соседи, видевшие аварию на своей камере наружного видеонаблюдения, описали момент столкновения как "вспышку света", настолько высокой была скорость. Причины ДТП пока неизвестны.

#Tesla