Видео: водитель Tesla выжил, врезавшись в дом на скорости 160 км/ч

Несколько припаркованных автомобилей и дом оказались серьезно повреждены после того, как автомобиль Tesla врезался в них на скорости свыше 160 км/ч. Виновник аварии чудом выжил после столкновения.

Инцидент произошел в городе Мирамар американского штата Флорида около 4 часов утра 10 апреля. Как сообщает портал local10, в Tesla находился лишь водитель: после страшной аварии он потерял сознание и был доставлен в районную больницу.

Столкновение было настолько сильным, что припаркованный рядом с домом пикап оказался приподнят над землей, а стоявшая Mazda - разбита. Жильцам пострадавшего дома не разрешили зайти внутрь, постройку хотят сперва обследовать на предмет повреждений конструкции.

Соседи, видевшие аварию на своей камере наружного видеонаблюдения, описали момент столкновения как "вспышку света", настолько высокой была скорость. Причины ДТП пока неизвестны.