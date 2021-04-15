Проект по борьбе с пьяным вождением запустят в пилотном режиме

Меры, которые предпринимаются для снижения количества дорожно-транспортных происшествий, рассмотрела правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.

"В 2020 году количество ДТП сократилось на 16%, а количество погибших уменьшилось на 7% по сравнению с 2019 годом, - отметил председатель комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин. - Также мы видим положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в первом квартале этого года. Это показатель системной работы в этом направлении, я прошу МВД продолжить эту работу".

Проблему повышения безопасности пешеходов рассмотрели на примере Брянской области, где действует пилотный проект, предусматривающий привлечение к решению вопроса различных управлений и органов власти (владельцев дорог федерального, регионального и местного значения, управлений образования и взаимодействия со СМИ, подразделений Госавтоинспекции). В регионе опробуют инновационные устройства, такие, как проекционный пешеходный переход, когда разметка на дороге формируется при помощи света, или устройство "Шериф-балка", имитирующее световые сигналы патрульного автомобиля ДПС по ночам. По итогам первого квартала число ДТП с участием пешеходов в регионе сократилось на 64% по сравнению с прошлым годом, число погибших - на 73,7%, раненых - на 61,6%.

Также обсуждалась борьба с пьяными водителями. В последние годы принимались различные меры по предупреждению таких ситуаций, ужесточились наказания. Применяется практика массовых проверок водителей, рассказал руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников. Главная задача - вычленить из транспортного потока водителя с признаками алкогольного или наркотического опьянения до того, как тот совершит ДТП. При этом главный эффект достигается за счёт заблаговременного информирования водителей о планируемых проверках. В прошлом году в стране проведено более 40 тысяч массовых проверок, выявлено свыше 45 тысяч нетрезвых водителей. Всего в 2020 году пресечено более 550 тысяч случаев управления автомобилями водителями в состоянии опьянения или отказавшимися от прохождения медосвидетельствования. 68 тысяч из них привлечены к уголовной ответственности.

Все чаще выявлять нетрезвых водителей помогают общественные активисты. По их информации за год было пресечено более 361 тысячи нарушений ПДД, из которых за управление автомобилем в пьяном виде задержано около 28 тысяч водителей, то есть каждый 20-й из выявленных.

На совещании решено было запустить пилотный проект по борьбе с вождением в нетрезвом виде в Нижегородской области. Марат Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и региону разработать перечень мероприятий по снижению смертности в ДТП, совершенными пьяными водителями, который в дальнейшем может быть масштабирован на всю страну.

Калужская область, в свою очередь, станет пилотным регионом по вопросу снижения смертности в ДТП из-за выездов на встречную полосу. По этой причине случается четверть смертельных аварий. Чтобы уменьшить число таких случаев, обустраиваются дорожные ограждения, направляющие устройства, световозвращающие элементы, разделительные и шумовые полосы, применяется светофорное регулирование, устанавливаются сигнальные столбики. Есть и экспериментальные методы, - дублирование разметки в зоне действия знаков "Обгон запрещен", горизонтальная дорожная разметка желтого цвета и направляющие устройства из композитных материалов для разделения транспортных потоков встречных направлений.

В заключение вице-премьер обратил внимание на регионы, в которых показатели смертности на дорогах растут, и дал поручение МВД в штабном режиме разобрать причины. "Этой работой необходимо заниматься, нам нужно снижать показатели социального риска - это вопрос жизни наших граждан. Я прошу всех глав регионов следить за ситуацией с безопасностью на дорогах, летом мы будем выносить данный вопрос на заседание правкомиссии по региональному развитию, где разберем итоги работы за полгода" - сказал он.