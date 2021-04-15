В Пензе главного налоговика отправили под домашний арест

В Пензе избрали меру пресечения руководителю УФНС по Пензенской области Юрию Калабину, который был задержан накануне. Он отправился под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, по данным следствия, обвиняемый не принял мер к проведению налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью, хотя ведомство располагало информацией о неуплате налога этой организацией на сумму более 40 миллионов рублей и пени - еще около 20 миллионов.

- В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России по Пензенской области. Следствие пока не разглашает, связано ли задержание главного налогового инспектора с делом экс-губернатора Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей. Позже из-за подозрений в вымогательстве взятки в 10 миллионов рублей был уволен вице-мэр Пензы Герман Дорофеев, а глава администрации Пензенского района Сергей Козин задержан за взятку в 200 тысяч рублей.