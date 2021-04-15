СМИ: Lada станет головной болью для Dacia

В январе стало известно об объединении Lada и Dacia в бизнес-единицу и сокращении платформ до одной - модульной CMF-B. Она позволит выпускать Lada автомобили, которые будут соответствовать европейским требованиям, что позволит российскому бренду официально вернуться на рынок Старого Света.

После "Ренолюции" за Lada стали пристальнее следить зарубежные СМИ. Например, испанское издание DMQ не обошло стороной выпуск Lada Vesta и Xray с новой мультимедиа EnjoY Pro: "Модели Lada априори являются недорогими и не должны вызывать проблем с оттоком клиентов от Dacia. Однако российский бренд предпринимает важные шаги для улучшения своих автомобилей, что может стать для Dacia настоящей головной болью".

На самом деле Dacia не стоит переживать за конкуренцию с Lada на рынке Европы. Вряд ли модели российского производителя окажутся за пределами нашей страны (имеются в виду официальные поставки).

Ставку будут делать на одну-единственную, которая имеет статус культовой не только в нашей стране, но и во всём мире: Lada Niva. Внедорожник появится в 2024 году и сохранит характер покорителя бездорожья.