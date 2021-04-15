Угонщик выступал на суде, сидя в краденой машине

Полиция Чикаго остановила подозрительный Dodge Charger. У машины не было переднего номерного знака, задний был снят с другого транспортного средства, а сама она числилась в угоне.

Находящийся за рулем 32-летний Джошуа Слотер, как сообщает издание CWB Chicago, "предоставил полиции противоречивую информацию о статусе транспортного средства". На него завели уголовное дело за угон, поддельную регистрацию автомобиля и езду без водительского удостоверения, после чего отпустили под залог, обязав ответить на вопросы судьи онлайн.

Слотер послушно выполнил требования системы правосудия и в назначенное время появился на судебном заседании в приложении Zoom. Вот только находился он при этом в очередной угнанной машине. В ходе слушаний к BMW X5, в котором сидел Слотер, подъехали полицейские. Они заподозрили, что машина краденая, а когда подошли ближе, то увидели, что водитель отвечает судье по смартфону. Полицейские проверили машину и выяснили, что она похищена из автосалона в Нэшвилле, после чего Слотера снова арестовали, и назначили новый суд.

Адвокат угонщика пытается представить его невинной овечкой - якобы тот даже не подозревал, что машина краденая - и добился освобождения подзащитного под залог в 10 000 долларов. Между тем, мужчину еще раньше судили за угон, незаконное владение оружием и хранение запрещенных веществ.