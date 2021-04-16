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Авторы "Хищника" хотят отсудить франшизу у Disney

Новости
    16.04.2021, 16:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джин и Джон Томасы, сценаристы первого "Хищника", вышедшего в 1987 году подали в суд на Disney, желая отсудить у компании права на свой фильм и всю франшизу, на нём построенную.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает THR, братья пытаются воспользоваться положение об авторском праве, предполагающее возможность вернуть авторам право владения по истечении определённого периода времени (обычно - после 35 лет).

Между тем в компании 20th Century Fox, теперь являющейся подразделением Disney, с точкой зрения братьев Томас, конечно, категорически не согласны. Студия выдвинула встречный иск, полагая требования сценаристов незаконными и несвоевременными, ведь корпорация сейчас вкладывает огромные деньги в развитие вселенной "Хищника". В частности, готовится новый фильм франшизы, который снимет Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10").

Также недавно стало известно, что Marvel готовит новую серию комиксов по "Хищнику".

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