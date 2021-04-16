Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.04.2021 19:32
Рубрика: Легковые авто

Первый электрический кроссовер Skoda отличился в карш-тесте

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Полностью электрический SUV чешского бренда заработал высший балл - пять звезд - в рейтинге независимых краш-тестов Euro NCAP (Европейской программы оценки новых автомобилей).

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda представила обновленный Kodiaq: матричная оптика и новый мотор для RS

Skoda Enyaq iV получил оценку 86% и был признан одним из самых безопасных автомобилей на рынке. Кроме того, SUV показал самый впечатляющий результат за всю историю участия марки в испытаниях Euro NCAP за защиту пассажиров: безопасность взрослых эксперты Euro NCAP оценили в 94%, а детей - в 89%.

В новый кроссовер устанавливается до 9 подушек безопасности, в том числе центральная, расположенная между передними сиденьями, а также система безопасности Proactive Occupant Protection. Электронные ассистенты помощи водителю не только предупреждают о риске столкновения, но и активно помогают избежать его или минимизировать последствия.

Премьера Skoda Enyaq iV прошла в сентябре 2020 года. На европейском рынке автомобиль представлен в пяти модификациях, из которых три имеют задний привод с одним электродвигателем.

Enyaq 50 iV - базовая версия с расположенным на задней оси 148-сильным электромотором (220 Нм). Ёмкость аккумулятора - 55 кВт∙ч, чего, согласно сертификации по циклу WLTP, должно хватить на 340 км.

Enyaq 60 iV чуть мощнее: двигатель выдает 179 л.с. (310 Нм), а батарея ёмкостью 62 кВт∙ч обеспечивает 390 км без подзарядки.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda впервые предложила версию Sportline для Octavia

Топовая модификация из версий с моноприводом - Skoda Enyaq 80 iV. Она является самой дальнобойной - 510 км. Мощность электромотора составляет 204 л.с. (310 Нм), ёмкость аккумулятора - 82 кВт∙ч.

Skoda Enyaq 80x iV - полноприводная двухмоторная версия с суммарной отдачей агрегатов 265 л.с. (425 Нм). "Заряженный" Enyaq RS iV тоже укомплектован парой электродвигателей, которые выдают 306 л.с. (460 Нм). Оба этих варианта электрокроссовера оснащены батареей на 82 кВт∙ч и имеют запас ход примерно 460 км.

Базовая Skoda Enyaq 50 iV в Чехии оценивается в 40 400 евро. В России марка не продает этот кроссовер.

#Skoda