Первый электрический кроссовер Skoda отличился в карш-тесте

Полностью электрический SUV чешского бренда заработал высший балл - пять звезд - в рейтинге независимых краш-тестов Euro NCAP (Европейской программы оценки новых автомобилей).

Skoda Enyaq iV получил оценку 86% и был признан одним из самых безопасных автомобилей на рынке. Кроме того, SUV показал самый впечатляющий результат за всю историю участия марки в испытаниях Euro NCAP за защиту пассажиров: безопасность взрослых эксперты Euro NCAP оценили в 94%, а детей - в 89%.

В новый кроссовер устанавливается до 9 подушек безопасности, в том числе центральная, расположенная между передними сиденьями, а также система безопасности Proactive Occupant Protection. Электронные ассистенты помощи водителю не только предупреждают о риске столкновения, но и активно помогают избежать его или минимизировать последствия.

Премьера Skoda Enyaq iV прошла в сентябре 2020 года. На европейском рынке автомобиль представлен в пяти модификациях, из которых три имеют задний привод с одним электродвигателем.

Enyaq 50 iV - базовая версия с расположенным на задней оси 148-сильным электромотором (220 Нм). Ёмкость аккумулятора - 55 кВт∙ч, чего, согласно сертификации по циклу WLTP, должно хватить на 340 км.

Enyaq 60 iV чуть мощнее: двигатель выдает 179 л.с. (310 Нм), а батарея ёмкостью 62 кВт∙ч обеспечивает 390 км без подзарядки.

Топовая модификация из версий с моноприводом - Skoda Enyaq 80 iV. Она является самой дальнобойной - 510 км. Мощность электромотора составляет 204 л.с. (310 Нм), ёмкость аккумулятора - 82 кВт∙ч.

Skoda Enyaq 80x iV - полноприводная двухмоторная версия с суммарной отдачей агрегатов 265 л.с. (425 Нм). "Заряженный" Enyaq RS iV тоже укомплектован парой электродвигателей, которые выдают 306 л.с. (460 Нм). Оба этих варианта электрокроссовера оснащены батареей на 82 кВт∙ч и имеют запас ход примерно 460 км.

Базовая Skoda Enyaq 50 iV в Чехии оценивается в 40 400 евро. В России марка не продает этот кроссовер.