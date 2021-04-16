На острове Русском создадут инжиниринговый космоцентр

Государственная корпорация "Роскосмос" и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) создадут на острове Русский исследовательско-образовательный и инжиниринговый космический центр, сообщается на сайте вуза.

Дальневосточный региональный центр дистанционного зондирования Земли будет заниматься развитием проектов в космической отрасли и подготовкой высококвалифицированных кадров.

- Технологии дистанционного зондирования Земли очень важно "приземлять" в университете. Это проекты, которые позволяют мониторить ситуацию, в том числе экологическую. Это отчетливо показала ситуация с выяснением причин загрязнения побережья Камчатки осенью прошлого года, - говорит проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

Проект приморского университета и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации, согласно которому на острове Русский формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс.