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Звезда "Терминатора" присоединился к касту сериала по The Last of Us

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    16.04.2021, 12:10
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Гэбриел Луна присоединился к актерскому составу сериала по игре The Last of Us.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Variety, он сыграет Томми - брата главного героя Джоэла (Педро Паскаль).

Среди более ранних работ артиста можно выделить роль главного антагониста в последнем на данный момент "Терминаторе" и образ Призрачного гонщика в телесериале Агенты "Щ.И.Т." от Marvel.

Экранизация The Last of Us пока не имеет даты премьеры, но съемки должны стартовать уже 5 июля. Пилотный эпизод, напомним, снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

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