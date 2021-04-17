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Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове

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    17.04.2021, 17:27
Текст:   Олег Усков

Благодаря резонансному делу актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смерти человека в результате ДТП и отправившегося в колонию, дела юридической конторы скандального адвоката Эльмана Пашаева наконец-то пошли в гору - впервые за всю ее историю. Несмотря на то, что сам Пашаев вскоре после громких скандалов лишился адвокатского статуса, а Ефремов выразил недовольство его работой и заменил его на другого юриста.

Фото: kino-teatr.ru
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Как передает KP.RU, публикуя соответствующие калькуляции, фирма Пашаева, международная юридическая компания "Эльман Групп" наконец-то вышла в плюс и после подбоя дебета с кредитом получила 360 тысяч рублей навара. При общей зафиксированной выручке 2020 года в 1,2 миллиона рублей.

Как отметило издание: 360 тысяч - сумма, возможно, и не самая внушительная, но только если не знать, что до того момента предприятие "прозябало в убытках". Скажем, в 2019-м уйдя в минус на 900 тысяч рублей, а годом ранее было и того страшнее - 3,5 миллиона рублей убытков.

Сам Пашаев утверждал, что защищал Ефремова бесплатно. Но источники озвучивали другие сведения.

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