Актер из нового фильма Гая Ричи рассказал, чем режиссер его удивил

Американский актёр Джош Хартнетт, сыгравший второстепенную, но достаточно важную роль в новом фильме Гая Ричи "Гнев человеческий", рассказал, каково ему работалось с маститым британцем.

По словам актёра, Гай Ричи "перевернул весь съёмочный процесс" и постоянно говорил, что новая картина будет гораздо более мрачной, чем его прежние работы.

"Я не верил. Поэтому я продолжал играть своего героя таким, каким мне представлялись обычные персонажи фильмов Гая Ричи", - заявил Хартнетт в интервью "Газете.ру".

Однако после того, как он увидел конечный результат, Джош понял, что Гай совсем не шутил: "Обычно, когда я работаю с режиссером, то смотрю все его предыдущие фильмы, чтобы составить представление о том, как они хотят работать, что они ищут, какой у них стиль. Так же и с Гаем. Так что, по сути, когда я посмотрел "Гнев человеческий", то был довольно удивлен финальным результатом", - признался Хартнетт.

Теперь, по словам актёра, он верит словам Ричи о том, что и следующая его работа, где снова снялся Хартнетт, будет стилистически отличаться от прежних лент. Речь идёт о комедийном шпионском триллере, ранее называвшемся "Пять глаз", но теперь названия не имеющем.Помимо Хартнетта, там снова снялся Джейсон Стейтем, а также Обри Плаза и Хью Грант. По мнению Хартнетта, это - "комический взгляд на фильмы эпохи Джеймса Бонда".

"Гнев человеческий" выходит в российский прокат 22 апреля.