Шеф Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин выступал против вывода американских войск из Афганистана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным печатного издания, главу Пентагона поддержали несколько генералов. Все они пытались донести до президента страны Джо Байдена, что может быть нарушена хрупкая стабильность в республике на Ближнем Востоке.

Но хозяин Белого дома не прислушался к мнению военачальников. Американский лидер заявил, что вывод американских сил из Афганистана наилучшим образом скажется на обстановке в регионе и поможет избежать боевых действий.

А вот сотрудники госдепа и многие генералы настаивали на том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) "может восстановить силы", что приведет "к краху правительства в Кабуле".

Ранее сообщалось, что часть сил, находящихся сейчас в Афганистане, будет "перенаправлена" в другие точки мира. Пентагон намерен сосредоточить основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.