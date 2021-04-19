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19.04.2021 18:44
Рубрика: Общество

Космонавт Рыжиков назвал "достаточно хорошим" состояние МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Состояние Международной космической станции достаточно хорошее, видимых причин для прекращения работы модулей МКС нет, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" космонавт Сергей Рыжиков. В субботу вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым он вернулся на Землю с МКС.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков оставляет подпись на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" после посадки в казахстанской степи. Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков оставляет подпись на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" после посадки в казахстанской степи. Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков оставляет подпись на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" после посадки в казахстанской степи. Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

По словам Рыжикова, экипаж констатирует "достаточно хорошее состояние борта". При этом он подчеркнул, что опыт работы орбитальных станций "Салют" и "Мир" позволяет "в разы увеличивать ресурс" эксплуатации модулей.

Фото: Иван Вагнер / "Роскомос"
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О техническом состоянии станции зашел разговор и на послеполетной пресс-конференции вернувшихся с орбиты космонавтов. Так, Рыжиков отметил, что за время, прошедшее с его полета в 2016-2017 годах, техническое состояние МКС улучшилось. Были заменены панели интерьеров, модернизированы электросистемы. "Мы получили больше возможностей по связи в части работы российских спутников-ретрансляторов", - сказал Рыжиков.

В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно- восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия". Работы согласовывались со специалистами НАСА. По словам космонавта, в целом эти работы незначительно сказывались на выполнении общей программы полета. Подсчет, сколько времени потребовалось на ремонтные работы, они не вели.

Работы по герметизации трещин в модуле "Звезда" продолжатся. Как уточнил Сергей Рыжиков, на МКС доставлены несколько приборов, которые позволили точно идентифицировать место негерметичности и локализовать его.

Накануне появилось сообщение, что Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредит иностранных партнеров. Об этом пишут СМИ со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова. О том, что решение о продолжении эксплуатации станции Россией будет принято после 2024 года исходя из ее технического состояния и планов по развертыванию национальной орбитальной станции, сообщили и в "Роскосмосе".

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"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - отметили в госкорпорации.

Как подчеркнули в "Роскосмосе", когда будет принято решение по данным вопросам, тогда начнутся переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.

Общество Космос

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