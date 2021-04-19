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19.04.2021 04:06
Рубрика: В мире

Пушков посоветовал Лондону не тратить деньги на корабли в Черном море

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию, распространенную накануне британской газетой The Times, о решении Лондона морально поддержать Киев и направить в Черное море два своих военных корабля.

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По словам политика, эта "игра мускулами" - абсолютно бесполезная затея. "Без этой ненужной демонстрации британских пост-имперских комплексов можно и обойтись", - написал в Telegram Пушков. Он также обратил внимание на проведенный в Соединенном Королевстве опрос. Своим мнением поделились почти пять тысяч читателей таблоида Daily Express. И 73 процента респондентов не одобрили планы в отношении Москвы. "Большинство британцев помнят, что предыдущие военные вмешательства стоили стране много жизней и денег", - подчеркнул сенатор.

Отметим, что даже Вашингтон решил не усугублять ситуацию и отказался от идеи направить в Черное море эсминцы Donald Cook и Roosevelt.

По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, различные заявления Запада - это чистой воды провокация. "Они испытывают нас на прочность, играют на нервах", - сказал дипломат.

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