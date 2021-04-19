СМИ: Контроль над дорожными знаками вернут МВД

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, обязывающий власти всех уровней в России согласовывать установку дорожных знаков, разметки, светофоров и камер с МВД.

Речь идет о поправках к закону "Об организации дорожного движения", подготовленных Минтрансом в минувшем году. По данным "Коммерсанта", основное нововведение касается проектов организации дорожного движения, куда входят схемы разметки, расстановки знаков и камер на дорогах. Предлагается обязать власти всех уровней согласовывать эти документы с подразделениями МВД-ГИБДД. Восемь лет назад данная процедура была исключена из полномочий полиции и передана местным властям. Теперь ее хотят снова ведомству вернуть.

Поправки также предусматривают упрощение оповещения граждан о новых платных парковках. Исключается необходимость информировать население через периодические печатные издания. В случае, если поправки примут, власти смогут сообщать о платных парковках только в интернете.

Законопроект предусматривает два случая, когда ПОДД согласовывать не придется: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, но при условии, что движение ограничивается на срок не более двух суток, а также при проведении массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.

Ранее в МВД сообщили о росте аварийности по вине нетрезвых водителей такси. В минувшем году их число увеличилось на 14,8%, а количество жертв таких аварий выросло на 137,5%. Отмечается, что водители такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве ДТП, в которых участвовали, - 89,5%. Всего же, по данным МВД, в 2020 году в России произошло 3574 автоаварий с участием такси.

Дорожная статистика по ДТП увеличилась в каждом четвертом регионе страны, а лидерами стали Пензенская, Самарская и Московская области. Большинство нарушений на трассах сегодня выявляют камеры. В регионах РФ, за исключением Чукотского автономного округа, насчитывается 15 тысяч стационарных и 3,6 тысяч передвижных комплексов фото- и видеофиксации дорожных нарушений. Сумма выписанных штрафов превысила 71,1 миллиарда рублей, более 80 процентов постановлений об административных правонарушениях на сумму 32,8 миллиарда рублей уже исполнено.