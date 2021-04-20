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От полета в космос на частном корабле до игр силой мысли

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
В апреле весь мир увидел видео, на котором обезьяна играет в видеоигры на компьютере и управляет курсором на экране без джойстика и других элементов управления. Буквально силой мысли. Безусловно, эти кадры поражают: в который раз понимаешь, что человек способен если и не на все, то на очень и очень многое. От полета в космос на частном корабле до игр силой мысли.

Напомним, в 2016 году Илон Макс создал нейротехнологическую компанию, которая занимается производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Маск заявлял, что компания стремится сделать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а конечная цель состоит в "усовершенствовании" людей. В 2019 году на презентации он представил всем результат двухлетней работы - чип N1. Такой чип должен вживляться в мозг сначала животных, а потом и людей. Маск планирует вживлять чипы людям, чтобы лечить различные болезни, в частности, паралич и болезнь Альцгеймера.

Фото: iStock
Компания Маска хочет вернуть динозавров и создать новых животных

Уже в 2020 году чип был успешно вживлен в свинью, а недавно мы увидели видео с играющей обезьяной. Обезьяне вживили чип в области моторной коры мозга примерно за шесть недель до записи видеоролика. Сначала ее обучили играть при помощи джойстика, вознаграждая банановым пюре. Одновременно система собирала информацию о работе нейронов мозга животного и обучалась передавать информацию о движении рук…

Американский изобретатель, инженер и миллиардер продолжает упорно доказывать: человек может подчинить себе болезни, которые до этого казались неизлечимыми, космос и беспилотные машины, которые еще вчера казались фантастикой.

Сейчас у Маска четкие цели: колонизировать Марс, создать эффектный интерфейс "мозг-компьютер", образовать новый город в штате Техас, управлять которым будет The Doge, намекая на криптовалюту Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге. Амбициозные планы амбициозного и талантливого человека, которые уже начали сбываться.

Многие пытаются сравнивать Илона Маска с советским гением - конструктором Сергеем Королевым. В январе этого года исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Павловича. Под постом "Роскосмоса" в Twitter, посвященном этой дате, Маск написал на русском, что считает Королева "великолепным".

Каждый из них великолепен, каждый из них - талант. Но, пожалуй, на этом сходство кончается. Маск не только изобретатель-бизнесмен, и одна из главных его задач - привлекать инвестиции, рассказывать, может быть, даже немного раньше, чем сделали. И больше, чем сделали. Королев был создателем техники, конструктор. И все работы, которыми он руководил, шли в состоянии полной секретности.

Один шестьдесят лет назад сделал все, чтобы осуществить самую дерзновенную мечту человека - полет в космос. Другой - вернул людям мечту, надежду на безграничные возможности и идею, что все возможно изменить.

Маск - трудоголик. За рабочим местом он проводит по 80-90, а то и 120 часов в неделю. Старается прислушиваться к дружеской критике, в то время как большинство людей таким правилом пренебрегают. Кроме того, на организацию его мышления серьезно повлияло изучение физики: "Ты разбираешь вещи до тех пор, пока не приходишь к их фундаментальному основанию и начинаешь думать, отталкиваясь от этого. А не мыслишь по аналогии, чем большинство из нас занимается всю жизнь. Ведь мыслить по аналогии - значит копировать других, и этого вполне достаточно, чтобы выжить... Но когда ты хочешь сделать что-то новое, ты должен начинать с основ, даже если это приводит тебя к контринтуитивным вещам типа квантовой механики".

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Фото: EPA-EFE/NASA/JPL-Caltech/HANDOUT
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