"Фобос": "Супердождь" в Москве продлится сутки

В Москве начался "супердождь", по оценкам ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, он продлится не менее суток. Выпадет половина месячной нормы осадков, такого интенсивного дождя в городе не было с 1948 года.

Как сообщил Евгений Тишковец в своем Instagram, "супердождь" принес в столичный регион балканский циклон "Ятин" с центром над Донбассом. Предстоящей ночью в столице похолодает до 0-5 градусов, днем будет не выше 8. Такая погода больше характерна для октября, чем для апреля.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде со снегом, а власти перевели коммунальные службы в усиленный режим.