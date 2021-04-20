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20.04.2021 16:10
Рубрика: Общество

"Фобос": "Супердождь" в Москве продлится сутки

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Москве начался "супердождь", по оценкам ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, он продлится не менее суток. Выпадет половина месячной нормы осадков, такого интенсивного дождя в городе не было с 1948 года.

Фото: ТАСС
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Как сообщил Евгений Тишковец в своем Instagram, "супердождь" принес в столичный регион балканский циклон "Ятин" с центром над Донбассом. Предстоящей ночью в столице похолодает до 0-5 градусов, днем будет не выше 8. Такая погода больше характерна для октября, чем для апреля.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде со снегом, а власти перевели коммунальные службы в усиленный режим.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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