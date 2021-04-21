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21.04.2021 18:12
Рубрика: Общество

Кузнецова: Прошло время "заплаточных" мер в программе поддержки семьи

Текст: Елена Новоселова
Анализируя Послание президента Федеральному Собранию, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова остановилась на многоступенчатой программе поддержки семьи.

"Правительству РФ президент поручил к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, - написала она в своем Facebook. - Это очень важно - время "заплаточных" мер прошло. Необходимо на благополучие семьи смотреть в комплексе, оценивая эффективность той или иной меры, насколько она будет отвечать реальным потребностям".

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По мнению уполномоченного, рождение каждого последующего ребенка не должно снижать достаток семьи, "наоборот, оно должно способствовать его преумножению и укреплению".

Анна Кузнецова подчеркнула, что в 2020 году более чем в 2 раза в ее аппарате увеличилось количество обращений, связанных именно с социальным обеспечением.

Омбудсмен напомнила о проекте "Социальный навигатор", основная задача которого - социальная помощь семьям с детьми в режиме "одного окна". "Сейчас запущены пилотные проекты, которые доказывают свою востребованность. Но такая помощь нужна не только семьям с детьми, но и, к примеру, пенсионерам, пожалуй, каждому, кто столкнулся с тем или иным вопросом в социальной сфере", - считает Кузнецова.

В связи с приближающимся летом омбудсмен напомнила, что в минувшем году многие дети из-за ограничений, связанных с пандемией, не смогли поехать в лагерь, остались дома. "А если ребенок не занят ничем, находится без присмотра - подвергаются рискам его жизнь и здоровье. И важная задача в эту летнюю оздоровительную кампанию - обеспечить максимальный охват детей организованным отдыхом. Президент предложил возвращать 50% стоимости путевки при поездке детей в оздоровительный лагерь - это отлично!", - заявила Анна Кузнецова.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Госуправление Президент Уполномоченный по правам ребенка Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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