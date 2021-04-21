"Милан" стал девятым футбольным клубом, покинувшим Суперлигу

Футбольный клуб "Милан" вышел из состава участников Суперлиги, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Согласно заявлению, руководители клуба рассчитывали, что новый турнир послужит эволюции футбола и станет лучшим в Европе и привлечет внимание болельщиков. Но голоса болельщиков и их опасения вынудили клуб отказаться от участия в Суперлиге. При этом в "Милане" выразили готовность продолжить работу над обеспечением устойчивой модели футбола.

Ранее в среду о выходе из проекта сообщили другой миланский клуб "Интер" и мадридский "Атлетико". А до них это сделали шесть клубов из Англии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Пока нет официальных заявлений со стороны туринского "Ювентуса", мадридского "Реала" и "Барселоны", которые входили в число 12 клубов, объявивших о создании Суперлиги.